Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 904 κρούσματα της Κυριακής

Ποιες περιοχές παραμένουν επιδημιολογικά ιδιαίτερα επιβαρυμένες. Αναλυτικά στοιχεία για τη γεωγραφική κατανομή ανά περιφερειακή ενότητα.

Τριψήφιο αριθμό θανάτων (101), 600 ασθενείς σε ΜΕΘ και 904 νέα κρούσματα ανακοίνωσε το Σάββατο ο ΕΟΔΥ.

Αναλυτικότερα:



• 5 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

• 164 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής

• 203 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

• 17 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Άρτας

• 8 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαϊας

• 13 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

• 27 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

• 19 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

• 13 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

• 11 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

• 7 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

• 18 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

• 32 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κέρκυρας

• 23 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

• 44 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

• 63 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

• 6 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

• 18 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

• 7 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Νάξου

• 12 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

• 25 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

• 49 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Πρέβεζας

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

• 11 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου

• 30 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

• 6 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

• 16 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

• 13 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

• 5 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου

3 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.