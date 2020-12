Οικονομία

Πετρέλαιο κίνησης: ανάκληση του “πράσινου τέλους” ζητούν οι πρατηριούχοι

Τι επικαλείται για την ανάκληση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

Την ανάκληση του «πράσινου τέλους» που αποφασίστηκε να ισχύσει από τον Ιανουάριο, ύψους 0,03 ευρώ (συν ΦΠΑ 24%) για κάθε λίτρο πετρελαίου κίνησης, ζητά με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

Η ανακοίνωση των πρατηριούχων:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΠΕΚ θεωρεί ότι η κυβέρνηση έχει περιθώριο να καταργήσει μια επιβάρυνση που εν μέσω πανδημίας και αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας, αυξάνει γραμμικά για άλλη μια φορά το κόστος του πετρελαίου κίνησης, μετακυλώντας πρακτικά σε όλους τους καταναλωτές την χρηματοδότηση των κινήτρων μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση μέσα από το αυξημένο κόστος των μεταφορών.

Πάγια θέση της ΠΟΠΕΚ είναι η μείωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα».