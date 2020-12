Life

“Ήλιος”: νέα πρόσωπα και ανατροπές (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Μυστήριο, δολοπλοκίες και ανατρεπτικές εξελίξεις περιμένουν τους πρωταγωνιστές της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, «Ήλιος», που προβάλλεται καθημερινά στον ΑΝΤ1, στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια.

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 63

Τα δημοσιεύματα για πιθανή ενοχή του Δήμου στο φόνο του Αντρέα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στον Δήμο, αλλά και υποψίες στον Δημήτρη για το ποιος μπορεί να διέρρευσε την πληροφορία. Η ομολογία της Εύας για την επίθεσή της στον Πέτρο έχει αναστατώσει όχι μόνο την Αλίκη και τον Φίλιππο, αλλά και την Λήδα που φοβάται ότι η νέα της ζωή με τον Φίλιππο έχει μόνο αντιπάλους. Η Νίκη, απελπισμένη απ’ το μέλλον που της επιφυλάσσει η κατηγορία για τον φόνο του Αντρέα, παίρνει μια απεγνωσμένη απόφαση, προκειμένου να δώσει η ίδια ένα τέλος στο δράμα της. Όμως τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο, όταν νέα στοιχεία έρχονται στο φως που ενοχοποιούν τον Δήμο…

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 64

Ο Δήμος συλλαμβάνεται ως συνεργός στη δολοφονία του Αντρέα... Τα νέα στοιχεία περιπλέκουν την υπόθεση και διχάζουν ακόμη περισσότερο τον Δημήτρη. Ο Μάνος κάνει ξαφνικά αισθητή την παρουσία του, απειλώντας τη Νέλλη. Η Αλεξάνδρα αγωνίζεται να φέρει ξανά κοντά της τον Φίλιππο και καταφέρνει να πάρει ξανά με τον μέρος της την Εύα. Ο Διονύσης και ο Φίλιππος βρίσκονται σε δίλημμα σε σχέση με την ξαφνική οικονομική βοήθεια, η οποία μπορεί να σώσει την εταιρεία, αλλά και να τους καταστρέψει. Η Αλίκη αναστατώνεται συναντώντας τυχαία τον Φίλιππο και τη Λήδα και η αντίδρασή της θα είναι απρόσμενη... Όμως ο Αχιλλέας, ο νέος κτηνίατρος που προσλαμβάνει η Αλίκη στη φάρμα, έρχεται για να «ταράξει τα νερά».

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 65

Η Λήδα αποτρέπει την τελευταία στιγμή μια δεύτερη απόπειρα αυτοκτονίας της Νίκης, ενώ κανείς δεν ξέρει ποιος μπορεί να έβαλε τα χάπια στο συρτάρι της. Ίσως κάποιος προσπαθεί να βγάλει και τη Νίκη από τη μέση… Ο Δήμος προσπαθεί να αποδείξει ότι όλα τα στοιχεία εναντίον του είναι ψευδή… Η Μαρία προσπαθεί να επιστρέψει στο μαγαζί όπου, όμως, όλα της θυμίζουν την Άννα.

Η Λήδα είναι αναστατωμένη με όλα αυτά που την εμποδίζουν ακόμη να είναι ευτυχισμένη με τον Φίλιππο… Ο Δημήτρης ανακαλύπτει νέα στοιχεία που ανατρέπουν όλα όσα πίστευε μέχρι τώρα… Η Αλίκη προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή, ενώ ο Φίλιππος κάνει πρόταση γάμου στη Λήδα…

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 66

Ο Δημήτρης προσπαθεί, με τη βοήθεια του Δήμου, να καταλάβει ποιος μπορεί να είναι ο πραγματικός ένοχος για τη δολοφονία του Αντρέα, αφού όλα δείχνουν ότι κάποιος προσπαθεί να ενοχοποιήσει τον Δήμο και τη Νίκη… Την ίδια ώρα, η Αθηνά ανακοινώνει στη Νίκη ότι θα προφυλακιστεί και την πιέζει να ομολογήσει με αντάλλαγμα καλύτερη αντιμετώπιση του Μάνου… Ο Φίλιππος κάνει μια εκ βαθέων εξομολόγηση τόσο στον Πέτρο, όσο και στην Εύα και τον Άρη… Ο Δημήτρης μαθαίνει τυχαία πως είχαν παραγγείλει το ποτό του Αντρέα και σε μία άλλη κάβα που δεν γνώριζαν... Ο άνθρωπος που έκανε την παραγγελία αυτή, είναι και ο πραγματικός δολοφόνος του Αντρέα…

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 67

Ο Δημήτρης, σίγουρος πια για την αθωότητα της Νίκης, προσπαθεί να βρει στοιχεία για να συνδέσει τα κομμάτια του παζλ που έχει ανακαλύψει. Η Λήδα και ο Φίλιππος ζουν όμορφες στιγμές και αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν μαζί όλες τις δυσκολίες που προκύπτουν. Η Νίκη αποφασίζει να ομολογήσει παρά τις επίμονες προσπάθειες του Δημήτρη και του Δήμου να την αποτρέψουν. Ο Αντώνης, είναι ενθουσιασμένος που ξεκινά τη διαδικασία προώθησης για το λάδι του. Όμως η καλή συνεργασία του με την Νεφέλη θα γκρεμιστεί απ’ τη μια στιγμή στην άλλη με ολέθρια αποτελέσματα. Η Λήδα μαθαίνει από τον Δημήτρη τις υποψίες του για τον πραγματικό ένοχο της δολοφονίας του Αντρέα, όταν στο νοσοκομείο φέρνουν σοβαρά τραυματισμένη τη Μαρία…

