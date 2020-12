Κοινωνία

Μητροπολίτης Σεραφείμ στον ΑΝΤ1: Θα λειτουργήσουμε τους Ναούς κι ας έρθουν να μας πιάσουν (βίντεο)

Την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της κυβέρνησης σχετικά με τη λειτουργία των Εκκλησιών τις ημέρες των Χριστουγέννων και των Φώτων εξέφρασε ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων, Σεραφείμ.