Μητσοτάκης: Αναγκαία η ψηφιακή αναπροσαρμογή του συνόλου της οικονομίας (βίντεο)

Μιλώντας στο Digital Economy Forum 2020 του ΣΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε έργα 6 δισ. ευρώ στα επόμενα χρόνια για την ψηφιακή στρατηγική.

Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί η ειδική εφαρμογή του gov.gr για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω της οποίας οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε εκατοντάδες υπηρεσίες του Δημοσίου και ηλεκτρονικά έγγραφα και πιστοποιητικά. Αυτό τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Digital Economy Forum που διοργανώνει ο ΣΕΠΕ. Πρόσθεσε πως στόχος είναι σύντομα η ψηφιακή πύλη του Δημοσίου, που ξεκίνησε τη λειτουργία της από το Μάρτιο κι αποτελεί «θεμέλιο» της δημόσιας διοίκησης, απαριθμώντας 724 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, να φτάσει τις 1.000.

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μέχρι τώρα έχει δεχτεί 7 εκατομμύρια επισκέψεις, εξέδωσε 772.000 ψηφιακά έγγραφα, ενώ διεκπεραίωσε 6,6 εκατομμύρια άυλες συνταγές και ακόμη 2,3 εκατομμύρια άυλα παραπεμπτικά. Επίσης, μέσω αυτής, οι φορείς του Δημοσίου επικοινωνούν μεταξύ τους για στοιχεία που πλέον δεν απαιτούνται από τον πολίτη και επικοινωνούν μαζί του χωρίς φυσική παρουσία, αλλά με ηλεκτρονικό τρόπο. «Στόχος μας είναι το gov.gr να εμπλουτίζεται διαρκώς, όλο και με περισσότερες υπηρεσίες. Ώστε να μετατραπεί, τελικά, στον μόνο ψηφιακό δίαυλο επαφής του κράτους και του πολίτη», κατέληξε.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε παράλληλα αναφορά και στη χρήση του gov.gr και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοσίου για τον επικείμενο εμβολιασμό κατά του κορονοϊού. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «ο καθολικός εμβολιασμός αποτελεί προαπαιτούμενο για τη δημοκρατία μας, για την ανάκτηση της ελευθερίας και της ευημερίας. Και θα απαιτούσε πολύ περισσότερους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, αν δεν διαθέταμε τα ψηφιακά εργαλεία που θα αναλάβουν ρόλο από το κλείσιμο ενός ραντεβού μέχρι την ακριβή καταγραφή των εμβολιασμών και την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία έτσι, χάρη στην κυβερνητική πολιτική, μετατρέπεται σε σημαντικό μοχλό άμβλυνσης των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που προκαλεί η πανδημία και οδηγεί σε μία δημοκρατική και συνεκτική κοινωνία».

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η πρόκληση της μετάβασης στη νέα εποχή παραμένει και μάλιστα με αυξημένη έκταση και ένταση, καθώς τον μετασχηματισμό του κράτους καλείται να πλαισιώσει και η ψηφιακή αναπροσαρμογή του συνόλου της οικονομίας, όπως αναδείχθηκε και από την υγειονομική κρίση. «Η πανδημία, λοιπόν, εμπλούτισε και επιτάχυνε την εμπειρία μας σε πολλούς τομείς. Από την άμεση ενημέρωση των πολιτών μέχρι την εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Και νομίζω ότι η χώρα έχει κάνει, πλέον, τα αναγκαία βήματα που θα την οδηγήσουν και στο μεγάλο άλμα», είπε και πρόσθεσε:

«Η ψηφιακή μετάβαση, άλλωστε, αποτελεί και ευρωπαϊκό στόχο. Αλλά και κεντρικό πυλώνα του Εθνικού μας Σχεδίου, όπως αυτό έχει ήδη αποτυπωθεί στην Ψηφιακή Βίβλο που βρίσκεται σε διαβούλευση, η οποία σημειώνω ότι περιλαμβάνει έργα συνολικού ύψους άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα χρόνια. Μέρος αυτού του εθνικού σχεδιασμού έχει ήδη ενταχθεί στην εθνική πρόταση που έχει καταθέσει η Ελλάδα για την αξιοποίηση των πόρων του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Μόνο η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, περιλαμβάνει πάνω από 400 έργα για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ελλάδα. Και σύντομα θα κυρωθεί και από τη Βουλή η Εθνική Στρατηγική για την Κυβερνοασφάλεια».

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στη δημοπρασία για τα δίκτυα 5ης γενιάς (5G) που ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες και κινητοποιεί ήδη σημαντικές επενδύσεις, όπως τόνισε, με την προσδοκία «κάθε εβδομάδα από τις αρχές του 2021 και μετά, τα πρώτα εμπορικά δίκτυα θα αρχίσουν να ενεργοποιούνται το ένα μετά το άλλο».

Επίσης, σημείωσε πως προχωρά με εγκεκριμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση η ανάπτυξη υποδομών για τις οπτικές ίνες, με αποδέκτες πάνω από 2,4 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις. Αλλά και η ειδική μέριμνα για την ψηφιακή ενδυνάμωση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από στοχευμένα προγράμματα και φοροαπαλλαγές για επενδύσεις που θα ενισχύσουν το ψηφιακό προφίλ κάθε ελληνικής επιχείρησης, ασχέτως μεγέθους. Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, «η τεχνολογία μετατρέπει το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων από αδυναμία σε πλεονέκτημα. Και αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Βλέπουμε, άλλωστε, τις λύσεις που βρίσκουμε για τη λειτουργία του εμπορίου σε συνθήκες πανδημίας χάρη σε ψηφιακές εφαρμογές, όπως το click-away».

Γι’ αυτόν τον λόγο, συμπλήρωσε, τους επόμενους μήνες θα αρχίσει η λειτουργία του ταμείου «Φαιστός», με στόχο να ενισχύσει επενδύσεις που αξιοποιούν την καινοτομία και την τεχνολογία. «Πρόκειται για πρωτοβουλίες που συνθέτουν ένα εξαιρετικά γόνιμο περιβάλλον για επενδύσεις υψηλής παραγωγικότητας σε τεχνολογίες αιχμής. Γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει μεταβληθεί, πλέον, από εκκρεμότητα σε αναγκαιότητα», κατέληξε, επισημαίνοντας εξάλλου ότι το σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης - το οποίο έχει αποσπάσει εύσημα από Ευρωπαίους αξιωματούχους - είναι «το βασικό όχημα για να διανύσουμε γρήγορα την απόσταση που μας χωρίζει από άλλες χώρες. Αλλά και το πεδίο για να αναπτυχθούν στην πατρίδα μας πρωτοπόρες εφαρμογές, που θα δημιουργούνται εδώ, από ελληνικά μυαλά και ελληνικά χέρια. Όλα αυτά, βοηθούν την Ελλάδα να γίνει προορισμός επενδύσεων και εργατών γνώσης, όπως ήδη φαίνεται από τη μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Αττική, της CISCO, της Pfizer στη Θεσσαλονίκη».

Ο Πρωθυπουργός έκλεισε το χαιρετισμό του, αναφερόμενος στον καθοριστικό ρόλο του ΣΕΠΕ για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών, αλλά και με εύσημα στον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου, τον Γιάννη Σύρρο, ο οποίος είναι Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συνδέσμου Πληροφορικής και Υπηρεσιών Τεχνολογίας. «Στο πρόσωπό του, λοιπόν, αξίζει να συγχαρούμε την ελληνική δημιουργικότητα», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.