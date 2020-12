Κόσμος

Ακάρ: Οι κυρώσεις κλονίζουν τις σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίδραση του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για τις κυρώσεις που αποφάσισαν οι Αμερικανοί.

Ο τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε σήμερα πως οι αμερικανικές κυρώσεις για την αγορά από την Άγκυρα ρωσικών πυραύλων κλόνισε όλες τις αξίες της συμμαχίας τους και ζήτησε την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας, αν και ο επικεφαλής της τουρκικής στρατιωτικής βιομηχανίας υποστήριξε πως οι αμερικανικές κυρώσεις, που επιβλήθηκαν σε βάρος του και σε βάρος της υπηρεσίας του, δεν θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις σχέσεις και μπορεί να προωθήσουν την εγχώρια ανάπτυξη.

Χθες, Δευτέρα, η Ουάσινγκτον επέβαλε τις κυρώσεις σε βάρος της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας (SSB), του προέδρου της και τριών άλλων στελεχών της.

«Αυτή η απόφαση για κυρώσεις κλόνισε όλες τις αξίες της συμμαχίας των χωρών μας», δήλωσε ο Ακάρ. «Η επιστροφή στη συνεργασία και την αλληλεγγύη με τις Ηνωμένες Πολιτείες ... θα προσέφερε μια σημαντική συμβολή στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια».

Ωστόσο ο επικεφαλής της SSB Ισμαήλ Ντεμίρ υποβάθμισε τις αμερικανικές κυρώσεις και δήλωσε επίσης σήμερα: «Περιμένουμε πως αυτό δεν θα επηρεάσει πολύ τις σχέσεις μας». «Είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Όπως είπαν και οι ίδιοι, υπάρχει συνεργασία με την Τουρκία σε πολλούς τομείς. Εμείς και αυτοί περιμένουμε πως αυτό θα συνεχισθεί», πρόσθεσε ο Ντεμίρ μιλώντας στο κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Θα βρούμε λύσεις γι' αυτό στους κύκλους μας. Από την πλευρά μας, η ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας θα συνεχισθεί, ίσως περισσότερο γρήγορα», δήλωσε ο Ντεμίρ.