Τσίπρας: Αποτύχατε σε όλα τα κρίσιμα θέματα, τα έχετε χαμένα (βίντεο)

Δριμεία επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την ομιλία του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό.

Με σκληρή επίθεση στον Πρωθυπουργό για τα κρίσιμα θέματα, ξεκίνησε την ομιλία του για τον προϋπολογισμό, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας.

«Αν μια λέξη χαρακτηρίζει το προϋπολογισμό που παρουσιάζετε, αλλά και τη διαχείριση που κάνετε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον τόπο και τους πολίτες, αλλά και την Κυβέρνησή σας συνολικά, αυτή η λέξη είναι: αποτυχία», ανέφερε ο κ. Τσίπρας και απευθυνόμενος προς τον Πρωθυπουργό είπε:

«Αποτύχατε κ. Μητσοτάκη και έχετε χάσει και τον έλεγχο... Αποτύχατε στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Αποτύχατε στη στήριξη της οικονομίας, των εργαζομένων, των μικρομεσαίων, της κοινωνίας. Αποτύχατε στη διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων. Αποτύχατε ακόμα και στη χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών σε μια στιγμή αγωνίας για όλους τους πολίτες. Και όχι μόνο αποτύχατε. Αλλά έχετε χάσει εντελώς τον έλεγχο, σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Και αυτό ξέρετε δεν κρύβεται με προπαγάνδα, με φθηνούς αντιπερισπασμούς και με τεχνάσματα. Τις τελευταίες μέρες τόσο εσείς όσο και οι κορυφαίοι υπουργοί σας, εμφανίζεστε να τα έχετε χαμένα... Να είστε εκτός πραγματικότητας. Να σέρνεστε πίσω από το δόγμα του βλέποντας και κάνοντας, και είναι σοκαριστικό το πόσο εκτός πραγματικότητας βρίσκεστε εσείς, οι υπουργοί και οι βουλευτές σας... Συμπεριφέρεστε σαν να μη ζείτε σε αυτή τη χώρα, σαν να κυβερνάτε άλλη χώρα, σαν να έρχεστε από άλλο πλανήτη. Μιλάτε λες και συζητάμε τον προϋπολογισμό μιας άλλης χώρας. Ή το προϋπολογισμό του 2001 και όχι του 2021».

«Θα στηρίξουμε έντιμο διάλογο και έντιμη λύση με την Τουρκία για την υφαλοκρηπίδα, χωρίς εκβιασμούς»

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ άσκησε σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό για τους συνολικούς χειρισμούς του στα ελληνοτουρκικά, καταλογίζοντάς του έλλειψη εθνικής στρατηγικής. Κάνοντας προβολή προειδοποίησε ότι η προχθεσινή «διπλωματική ήττα, στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, μπορεί να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εθνική ήττα της γενιάς μας, αν συνεχίσετε έτσι».

Απευθυνόμενος προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό, ο Αλέξης Τσίπρας επέστησε την προσοχή λέγοντας: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να λείπει από τις διεργασίες που την αφορούν. Η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει χωρίς εθνική στρατηγική. Ούτε θα δεχθούμε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών που θα είναι εκεί για να επικυρώσει τις αποφάσεις σας. Ακούστε με καλά: Οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις σήμερα, όπως πάντα, είναι οι πρώτες που θα στηρίξουν έναν έντιμο διάλογο και μια έντιμη λύση με την Τουρκία για την υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, χωρίς εκβιασμούς. Αλλά, κ. Μητσοτάκη, το λέω με απόλυτη σαφήνεια. Δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτούμε συζήτηση για γκρίζες ζώνες στην κυριαρχία των νησιών μας. Δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτούμε συζήτηση για αποστρατιωτικοποιημένα νησιά. Δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούμε εγγυήσεις ή παραμονή κατοχικού στρατού στην Κύπρο».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε ένα σκωπτικό σχόλιο αναφορικά με το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής και τις δηλώσεις που είχαν προηγηθεί: «Πρώτα από όλα χαίρομαι που γυρίσατε. Γιατί ο κυβερνητικός σας εκπρόσωπος είχε δηλώσει ότι αν δεν παίρνατε κυρώσεις που δαγκώνουν δεν θα γυρνούσατε πίσω αλλά θα μένατε εκεί. Ήταν τότε που δεν έλεγε πως οι κυρώσεις δεν είναι ούτε σκοπός ούτε αυτοσκοπός. Ήταν τότε που πανηγυρίζατε, μετά τη Σύνοδο Οκτωβρίου ότι τον Δεκέμβρη η ΕΕ θα βάλει φρένο στη προκλητικότητα της Τουρκίας. Και ήρθε ο Δεκέμβρης, και όχι απλά περάσατε κάτω από τον πήχη αλλά δεν πλησιάσατε καν στον πήχη... Και όταν βγήκατε έξω, κάνατε ότι ήσασταν σε άλλη Σύνοδο. Ανέμελος και στην Ελλάδα με την πανδημία και στην Ευρώπη με τη Τουρκία και τα εθνικά μας θέματα. Και αντί να πείτε δυο λόγια για το τι πραγματικά συμβαίνει, όπως προσπάθησε να κάνει έστω ο υπουργός σας των Εξωτερικών στη Βουλή προχθές, μας είπατε ότι έγινε ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός. Κανένα βήμα μπροστά δεν έγινε. Το αντίθετο, έγιναν τεράστια βήματα προς τα πίσω. Χθες μας λέγατε ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη. Σήμερα έρχεστε να μας πείτε ότι δεν γινόταν αλλιώς με αυτόν τον συσχετισμό δυνάμεων. Ο Ερντογάν είναι σαν την πανδημία και την οικονομική κρίση. Είναι σαν φυσική καταστροφή που δεν μπορεί να αποφευχθεί».

Ακολούθως αναφέρθηκε αναλυτικά στους χειρισμούς του Πρωθυπουργού: «Πήγατε στις 29 Αυγούστου στο Βερολίνο και μας είπατε πόσο καλά πάνε οι ελληνογερμανικές σχέσεις- και για 4 μήνες μετά είχαμε απέναντί μας τη Γερμανία στις κυρώσεις. Πήγατε στις 10 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι όπου διαπιστώσατε “απόλυτη συμφωνία στην στρατηγική απέναντι στην Τουρκία”. Τι θέση πήρε η Γαλλία την Πέμπτη; Τι απέγινε η αμυντική Συμφωνία; Τι θέση πήραν η Ιταλία και η Ισπανία; Χώρες με τις οποίες παλεύαμε τόσα χρόνια να χτίσουμε τη Σύνοδο του Νότου που τόσο εύκολα αγνοήσατε. Σας ζητήσαμε, όταν το τουρκικό ερευνητικό έφτασε έξι μίλια από το Καστελλόριζο, να προχωρήσατε στην επέκταση χωρικών υδάτων νοτίως και ανατολικά της Κρήτης, σημείωσε και συνέχισε: «Τι θα πράξετε αν η προκλητικότητα γενικευτεί; Και εν τέλει ποια όπλα χρησιμοποιήσατε στην προσπάθεια να αναλάβει η ΕΕ τις ευθύνες της;», αναρωτήθηκε και απευθύνθηκε στον Πρωθυπουργό: «Κύριε Μητσοτάκη, το 2021 θα είναι χρονιά μεγάλων διεργασιών και ανακατατάξεων. Θα είναι χρονιά που μπορεί να καθορίσει τους όρους για την όποια επίλυση του Κυπριακού και προσφυγή στη Χάγη».

Κλείνοντας την αναφορά του στα εθνικά θέματα, ο κ. Τσίπρας μίλησε για τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού: «Δεν καταψηφίζουμε την αύξηση των δαπανών. Αλλά και δεν σας δίνουμε λευκή επιταγή, χωρίς συνεννόηση, χωρίς σχέδιο και στρατηγική. Και σταματήστε να ποντάρετε στο ότι ο ελληνικός λαός θα ξεχάσει ή θα συγχωρέσει την αποτυχία σας και στα εθνικά θέματα γιατί ζει μέσα στο φόβο και την ανασφάλεια λόγω της πανδημίας».