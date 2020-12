Life

Τόνια Σωτηροπούλου: η γνωριμία με τον Μίκι Ρουρκ και ο... James Bond (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τη συμμετοχή της στην ταινία του James Bond και την έκταση που πήρε το θέμα στην Ελλάδα; Ποια η εμπειρία της από την ταινία «Man Of God».