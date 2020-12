Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: “Σκληρό” lockdown σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Μάνδρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα περιοριστικά μέτρα που ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας

Την επιβολή ολικού lockdown σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Η εφαρμογή των έκτακτων μέτρων ισχύει από το πρωί της Παρασκευής και για 7 ημέρες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 το απόγευμα ως τις 05:00 εξαιρουμένων μόνο των εργαζομένων με άδεια εργοδότη

Αναστολή λειτουργίας λιανεμπορίου ακόμα και με click away, κομμωτηρίων, βιβλιοπωλείων, καταστημάτων περιποίησης νυχιών και όλων των επιχειρήσεων

Αναστολή πάσης φύσης εκκλησιαστικών λειτουργιών, με εξαίρεση των κηδειών που δεν θα ξεπερνούν τα 10 άτομα και ελεύθερη πρόσβαση σε εκκλησίες

Μαζικοί έλεγχοι με rapid tests, ιχνηλάτηση των επαφών των κρουσμάτων με έμφαση σε Νέα Ζωή, Νεόκτιστα, Άνω και Κάτω Φούσα, Γκοριτσά, Σοφό Ασπροπύργου και ευρύτερα σε Ελευσίνα και Μάνδρα

Εντατικοποίηση ελέγχων στους εργαζομένους των περιοχών αυτών από κλιμάκια ΕΟΔΥ, της ΓΓΠΠ και των Ενόπλων Δυνάμεων, με έλεγχο την 1η, 5η και 10η μέρα

Μοριακός έλεγχος κάθε πέντε σε εργαζομένους οίκων ευγηρίας

Μαζική διανομή προστατευτικών μασκών με μέριμνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Απομόνωση επιβεβαιώμενων κρουσμάτων που δεν χρήζουν νοσηλείας σε νοσοκομείο, σε χώρους και δομές που έχουν εξασφαλιστεί από την Πολιτική Προστασία

Rapid test στους πωλητές λαϊκών αγορών

Αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών και rapid test σε μικροπωλητές

Εκστρατείες ενημέρωσης και εντατικοποίηση των ελέγχων για την τήρηση των μέτρων