Χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Γράφει ο Γιώργος Π. Σταυρόπουλος, MD, PhD, FACS, Χειρουργός Εξειδικευμένος στην Λαπαροσκοπική και Βαριατρική Χειρουργική, Αναπλ. Διευθυντής Δ' Χειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Η νοσογόνος παχυσαρκία είναι μία σοβαρή χρόνια ασθένεια, που συχνά μπορεί να συνδέεται με νοσηρότητες, όπως η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, το απνοϊκό σύνδρομο, διάφορες νεοπλασίες κ.α. Επίσης μπορεί να έχει και άλλες επιπτώσεις στους ασθενείς, που σχετίζονται με διάφορα ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα.

Η θεραπεία της παχυσαρκίας είναι ένα δύσκολο θέμα για τους ιατρούς και τους ασθενείς και χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ικανοποιητική απώλεια βάρους αλλά κυρίως η μείωση της πιθανότητας των επιπλοκών και η αποφυγή της επανάκτησης του βάρους στο βάθος του χρόνου.

Σύγχρονες χειρουργικές επεμβάσεις για την παχυσαρκία

Η χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας αφορά ασθενείς με δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) πάνω από 40 ή πάνω από 35 εφόσον υπάρχουν συνοδά νοσήματα (υπέρταση, διαβήτης κ.λπ.). Το ΒΜΙ υπολογίζεται από το βάρος και το ύψος των ασθενών και είναι ένας αδρός δείκτης για την παχυσαρκία. Είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης του βάρους- σε κιλά, δια του τετραγώνου του ύψους- σε μέτρα. (πχ Βάρος: 120 Kg, Υψος:1.60m , Δείκτης Μάζας Σώματος: BMI=120/1,60x1,60=46,87).

Οι σύγχρονες επεμβάσεις για την παχυσαρκία είναι:

Ο γαστρικός δακτύλιος τείνει να εγκαταλειφθεί πλέον σαν επέμβαση για την παχυσαρκία, όπως και η κάθετη γαστροπλαστική (Masson) που θεωρείται ιστορική επέμβαση. Οι ενδοσκοπικές θεραπείες για την παχυσαρκία δεν αντιμετωπίζουν την ασθένεια μακροπρόθεσμα και γι’ αυτό έχουν περιορισμένες ενδείξεις.

Επιμήκης γαστρεκτομή

Στη λαπαροσκοπική επιμήκη γαστρεκτομή (Sleeve) αφαιρείται ένα μεγάλο τμήμα του στομάχου και παραμένει ένα μικρό, στενό τμήμα για την υποδοχή των τροφών. Το Sleeve είναι επέμβαση κυρίως περιορισμού της ποσότητας των τροφών και έτσι επιτυγχάνεται η απώλεια βάρους. Επίσης, στο μηχανισμό δράσης μπορεί να εμπλέκονται και κάποιοι ορμονικοί μηχανισμοί.

Γαστρικές παρακάμψεις

Οιγαστρικές παρακάμψεις έχουν όλες ένα κοινό «σχεδιασμό» όπου δημιουργείται ένας μικρός θύλακος στομάχου που υποδέχεται τις τροφές, οι οποίες τροφές ακολουθούν μία παράκαμψη που γίνεται στο λεπτό έντερο. Έτσι εκτός από τον περιορισμό των τροφών υπάρχει και κάποιος βαθμός δυσαπορρόφησης κυρίως των λιπών και των σύμπλοκων υδατανθράκων που οδηγεί τελικά στην απώλεια βάρους.

Στην επιτυχία των επεμβάσεων -εκτός από τη σωστή επέμβαση- βοηθά πολύ η καθημερινή φυσική άσκηση και η αποφυγή κατανάλωσης όλων των συμπυκνωμένων θερμίδων (γλυκά, αναψυκτικά κ.ά.). Όλοι οι ασθενείς πρέπει να προσέρχονται στο μέλλον για έλεγχο και ρύθμιση των βιταμινών, ιχνοστοιχείων και πιθανή λήψη συμπληρωμάτων διατροφής.

Καθοριστικός ο ρόλος της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στην αντιμετώπισης της παχυσαρκίας

Η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει καθοριστικό ρόλο στη χειρουργική της παχυσαρκίας. Οι επεμβάσεις γίνονται πλέον από μικρές οπές (5-12 mm), υπάρχει λιγότερος πόνος, ευχέρεια για άμεση κινητοποίηση του ασθενούς μετά το χειρουργείο, καλύτερη αναπνευστική λειτουργία, ταχύτερη έξοδος και επιστροφή στην εργασία, λιγότερες επιπλοκές και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Όλες οι επεμβάσεις και οι επανεπεμβάσεις γίνονται πλέον λαπαροσκοπικά. Η εμπειρία από την πλευρά των χειρουργών και η δυνατότητα να κάνουν όλες τις επεμβάσεις, προσφέρει στους ασθενείς την καλύτερη επιλογή που θα βοηθήσει στην απώλεια βάρους.

Στη Δ’ Χειρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ εφαρμόζουμε όλες τις σύγχρονες χειρουργικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της Νοσογόνου Παχυσαρκίας, έχοντας μια ολιστική προσέγγιση των ασθενών που είναι υποψήφιοι για αυτές τις επεμβάσεις.

Ο λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος, οι άρτια εξοπλισμένες, με την τελευταία τεχνολογία χειρουργικές αίθουσες, οι χειρουργικοί λαπαροσκοπικοί πύργοι υψηλής ευκρίνειας, οι νοσηλευτικές μονάδες με ειδικά κρεβάτια για παχύσαρκους ασθενείς και τα άριστης ποιότητας αναλώσιμα υλικά σε συνδυασμό με την μακρόχρονη εμπειρία μας εξασφαλίζουν την καλύτερη κατά το δυνατόν προσφορά υπηρεσιών υγείας.

Η μετεγχειρητική παρακολούθηση είναι κεφαλαιώδους σημασίας και συμβάλλει στην καλύτερη και σταθερότερη απώλεια του περιττού βάρους, καθώς και στη μείωση της πιθανότητας όλων των απώτερων επιπλοκών.

*Άρθρο του Γιώργου Π. Σταυρόπουλου, MD, PhD, FACS, Χειρουργού Εξειδικευμένου στην Λαπαροσκοπική και Βαριατρική Χειρουργική, Αναπλ. Διευθυντή Δ' Χειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.