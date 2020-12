Αθλητικά

Super League: Φινάλε του πρώτου γύρου με ντέρμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με δυο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 13ης αγωνιστικής.

Με τη... σκόνη από τις καταγγελίες για απόπειρα δωροδοκίας του Μάριου Σιαμπάνη να μην έχει κουρνιάσει ακόμη, θα διεξαχθεί το τριήμερο 19-20-21 Δεκεμβρίου η 13η αγωνιστική της Super League. Θεωρητικά η τελευταία του πρώτου γύρου, πρακτικά όχι καθώς εκκρεμούν αναμετρήσεις.

Τα βλέμματα το Σάββατο (19/12) θα είναι στραμμένα στο Ηράκλειο (19:30), με τον ανεβασμένο ΟΦΗ να υποδέχεται το δεύτερο στη βαθμολογία Άρη ενώ την Κυριακή (20/12), στο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο τρίτος ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον φορμαρισμένο Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας (19:30).

Μετά το μεταξύ τους ισόπαλο (1-1) ντέρμπι, Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν εντός έδρας αποστολές: οι μεν «ερυθρόλευκοι» περιμένουν στον Πειραιά (20/12, 15:00) τη Λάρισα, οι δε «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν στη Ριζούπολη – λόγων έργων στο ΟΑΚΑ – τον Βόλο (21/12, 19:30).

Παναιτωλικός και Απόλλων Σμύρνης θα ψάξουν στο Αγρίνιο (19/12, 17:15) το «τρίποντο» που θα τους απομακρύνει από τις τελευταίες θέσεις, ο Ατρόμητος θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις επιτυχίες υποδεχόμενος στο Περιστέρι (20/12, 17:15) τη Λαμία που θα έχει τον Μιχάλη Γρηγορίου για πρώτη φορά στον πάγκο της ενώ ΠΑΣ Γιάννινα και Αστέρας Τρίπολης θα ψάξουν νίκη εξάδας στους «Ζωσιμάδες».

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου

17:15 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Απόλλων Σμύρνης

19:30 «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ΟΦΗ – Άρης

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

15:00 Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Λάρισα

17:15 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Λαμία

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου

17:15 Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα – Αστέρας Τρίπολης

19:30 «Γεώργιος Καμάρας», ΑΕΚ – ΝΠΣ Βόλος