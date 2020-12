Πολιτική

“Αυτοψία” Μηταράκη στο προσωρινό ΚΥΤ Λέσβου (εικόνες)

Τι προανήγγειλε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στη Λέσβο μετέβη, σήμερα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, όπου και πραγματοποίησε επίσκεψη στο προσωρινό ΚΥΤ Λέσβου στο Μαυροβούνι. Στην επίσκεψη συμμετείχαν και δημοσιογράφοι του νησιού, διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο κ. Μηταράκης, μαζί με τους δημοσιογράφους, πραγματοποίησε αυτοψία σε όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές του προσωρινού ΚΥΤ, κάτι που αποτυπώνεται και στο οπτικοακουστικό υλικό που κατέγραψαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Μηταράκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“Ευχαριστώ τους δημοσιογράφους της Μυτιλήνης, οι οποίοι ήρθαν μαζί μου να περπατήσουμε την προσωρινή δομή στο Μαυροβούνι για να δουν από πρώτο μάτι ακριβώς τι συμβαίνει εδώ πέρα. Μία δομή η οποία δημιουργήθηκε σε έκτακτες καταστάσεις τον Σεπτέμβριο και σήμερα συμπληρώνει 3 μήνες λειτουργίας, όπου καταφέραμε να φιλοξενήσουμε όλους όσους βρέθηκαν άστεγοι μετά τον εμπρησμό στη Μόρια. Η δομή βρίσκεται σε μία πολύ καλή κατάσταση ασφάλειας και τάξης. Αντιμετωπίζουμε με αντιπλημμυρικά έργα τα όποια προβλήματα που λογικό ήταν να παρουσιαστούν τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας. Θεωρώ ότι και μετά τις αρχές του 2021 αυτά τα προβλήματα θα έχουν αντιμετωπιστεί οριστικά. Αλλά είναι μία δομή που θα εγκαταλειφθεί μέσα στο 2021 καθώς στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί η νέα δομή όπως έχουμε συνεννοηθεί και με τον Δήμο Μυτιλήνης στη θέση “Πλάτη”. Μία σύγχρονη δομή, μία δομή πρότυπο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα ανταποκρίνεται και στις ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης αλλά και στις ανάγκες ασφαλείας που μία δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο πρέπει να πληρεί. Το 2020 αντιμετωπίσαμε την μεγάλη κρίση των ροών, με την μείωση τώρα να αγγίζει το 98% στα νησιά μας. Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα συμφόρησης των νησιών, με τα νησιά να έχουν ήδη αποσυμφορηθεί κατά 65%. Το στοίχημα του 2021 είναι να συνεχίσουμε την φύλαξη των συνόρων, να συνεχίσουμε ακόμα περισσότερο την αποσυμφόρηση των νησιών γιατί ακόμα είναι υψηλός ο αριθμός των διαμενόντων στα νησιά σε σχέση με τον (τοπικό) πληθυσμό και να ολοκληρώσουμε το εθνικό σύστημα υποδοχής ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ τη ζούγκλα της Μόριας”.