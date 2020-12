Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 901 κρούσματα του Σαββάτου

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Συνολικά 901 νέα κρούσματα του κορονοϊού ανακοινώθηκαν το Σάββατο από τον ΕΟΔΥ.

Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίστηκαν:

223 στην Αττικη

159 στην Θεσσαλονίκη

67 σητν Μαγνησία

39 στην Κοζάνη

34 στην Λάρσια

Η διανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: