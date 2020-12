Υγεία - Περιβάλλον

Αποκάλυψη ΑΝΤ1 για την πρόθεση των υγειονομικών να εμβολιαστούν

Οι πρώτες αντιδράσεις των υγειονομικών, των οποίων η ενημέρωση ξεκίνησε. Τι δείχνουν τα στοιχεία.

Του Παναγιώτη Στάθη

Εξαιρετικά ανησυχητικά για την προεργασία που έχει υπάρξει σχετικά με τον εμβολιασμό είναι τα συντριπτικά ποσοστά άρνησης των υγειονομικών να κάνουν το εμβόλιο. Όπως αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1, υπάρχουν νοσοκομεία της χώρας που αυτοί που αρνούνται τον εμβολιασμό υπερβαίνουν αυτούς που δηλώνουν ότι θα συμμετέχουν.

Ο ΑΝΤ1 φέρνει στο φως στοιχεία από 12 νοσοκομεία της Κεντρικής Ελλάδας για τις «δηλώσεις επιθυμίας εμβολιασμού» και τα ποσοστά είναι απολύτως ενδεικτικά:

-Νοσοκομείο Λειβαδιάς θετικά 36, 42% – 61,85% αρνητικά (σχεδόν διπλάσια)

-Νοσοκομείο Καρδίτσας θετικά 41.59 % – 58,41% αρνητικά

-Μόνο στο νοσοκομείο Αμφισσας επιθυμία εμβολιασμού εκφράζει το 100%

-Το χαμηλότερο αρνητικό ποσοστό για εμβολιασμό είναι 22,93 % στο νοσοκομείο Λάρισας, η οποία μάλιστα είναι από τις περιοχές που εδώ και πάρα πολύ καιρό βρίσκονται στο κόκκινο από πλευράς κρουσμάτων.