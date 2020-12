Πολιτική

“Πέρασε” από τη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία. Ποια κόμματα απείχαν από την ψηφοφορία. Αναλυτικά η τροπολογία για τους εμβολιασμούς.

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» καθώς και οι 8 υπουργικές τροπολογίες.

Επί της Αρχής το νομοσχέδιο ψηφίσθηκε από τη ΝΔ, καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ 25 ενώ ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση απείχαν συνολικά από όλες τις ψηφοφορίες.

Με 158 θετικές ψήφους έναντι 110 «κατά» ψηφίσθηκαν τα άρθρα 72 (για την λειτουργία επιχειρήσεων κατά τις Κυριακές) και 91 ( χρήση νέων τεχνολογιών για την διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και αρχαιρεσιών σωματείων) που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ονομαστική ψηφοφορία.

Οι δύο από τις οκτώ υπουργικές τροπολογίας, η μία του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια που αφορά διαχειριστικά θέματα σχετικά με την οργάνωση των εμβολιασμών και η δεύτερη του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Στέλιου Πέτσα σχετικά με ρυθμίσεις που αφορά την τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων για τη διαφήμιση στα ΜΜΕ, ψηφίσθηκαν κατά πλειοψηφία από τη ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης απείχαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας καθώς όπως ανέφεραν δεν είχαν χρόνο για να τις μελετήσουν ώστε να τοποθετηθούν.

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκαν επίσης και οι υπόλοιπες έξι υπουργικές τροπολογίες.

Η τροπολογία για τους εμβολιασμούς