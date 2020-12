Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Η ΑΑΔΕ μέσα από 13 ερωτήσεις-απαντήσεις δίνει χρήσιμες οδηγίες προς τους δικαιούχους. Τι πρέπει να προσέξουν.

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων από τα νοικοκυριά για το επίδομα θέρμανσης της φετινής χειμερινής περιόδου. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι του επιδόματος θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα στην πλατφόρμα myΘέρμανση προκειμένου να λάβουν το επίδομα που κυμαίνεται από 80 έως 650 ευρώ.

Το επίδομα δικαιούνται νοικοκυριά που χρησιμοποιούν για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους πετρέλαιο θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα και πέλετ για όσους κατοικούν σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.500 κατοίκους.

Στην πλατφόρμα, οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν αν θα υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης, ή αν θα δηλώσουν τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης ανάμεσα στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας.

Στα βασικά βήματα της αίτησης οι δικαιούχοι καλούνται να επιλέξουν ή να συμπληρώσουν:

Αν διαμένουν σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία Αν είναι ιδιοκτήτες ή ένοικοι οπότε συμπληρώνουν τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη Το είδος καυσίμου Τον Αριθμό παροχής ρεύματος Τον οικισμό Τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας Τον IBAN στο myTAXISnet.

Η πληρωμή του επιδόματος θα γίνει σε δυο δόσεις ανάλογα με τα τιμολόγια αγοράς ως εξής:

Έως την 31η Ιανουαρίου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Έως την 31η Μαρτίου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.

Για τον σκοπό αυτόν, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά αγορών λοιπών καυσίμων, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, που τιμολογήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 28η Φεβρουάριου 2021 στην πλατφόρμα έως την 28η Φεβρουαρίου 2021. Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 1.1.2021 έως 28.2.2021 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021 και η πληρωμή για την κατηγορία αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί έως την 26η Απριλίου 2021.

Η ΑΑΔΕ μέσα από 13 ερωτήσεις – απαντήσεις δίνει χρήσιμες οδηγίες προς τους δικαιούχους. Ειδικότερα:

1. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην Εφαρμογή Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης;

Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνδέονται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας Α.Φ.Μ. και αριθμό ειδοποίησης κάποιας από τις Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των τελευταίων πέντε ετών.

Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης και τυχαίνει το όνομα χρήστη (username) να ταυτίζεται με τον Α.Φ.Μ. σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Γι' αυτό θα πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω των σχετικών διαδικασιών.

2. Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να ενταχθώ στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Θέρμανσης;

Μέχρι 11 Ιανουαρίου 2021.

3. Πόσες αιτήσεις μπορώ να υποβάλω για το Επίδομα Θέρμανσης της περιόδου 2020-2021;

Μπορείτε να υποβάλετε όσες αιτήσεις θέλετε μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021 όπου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, όμως μόνο η τελευταία υποβληθείσα αίτησή σας θα είναι σε ισχύ. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αφορούν μόνο την κύρια κατοικία σας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε νέα αίτηση ακυρώνει την προηγούμενη.

4. Ποιες αγορές καυσίμου θέρμανσης θα συμμετέχουν στο Επίδομα της περιόδου 2020-2021;

Οι αγορές που πραγματοποιούνται από 1ηΟκτωβρίου 2020 έως και 28 Φεβρουαρίου 2021 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου 2020 που άρχισε η διάθεσή του.

5. Τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας μου επηρεάζουν το ποσό του επιδόματος;

Όχι.

6. O προμηθευτής πετρελαίου δεν μου έδωσε στοιχεία για να υποβάλω αίτηση χορήγησης επιδόματος. Πώς θα γίνει η διασταύρωση των στοιχείων;

Ο προμηθευτής πετρελαίου δεν δίνει σε εσάς στοιχεία για την υποβολή της αίτησής σας, αντιθέτως εσείς δίνετε σε αυτόν τον Α.Φ.Μ. αγοραστή και τον αριθμό παροχής ρεύματος στα οποία θα εκδώσει το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης. Μετά την έκδοση του παραστατικού, το κάθε μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.(πρατηριούχος) υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας το παραστατικό εντός 14 ημερών ,στο οποίο αναγράφονται τα λίτρα αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, ο Α.Φ.Μ. αγοραστή και ο αριθμός παροχής ρεύματος της οικίας. Αυτά που πρέπει να προσέξετε είναι:

Αν πρόκειται για μονοκατοικία: Την σωστή αναγραφή του Α.Φ.Μ. που αντιστοιχεί στους κωδικούς TAXISnet με τους οποίος θα υποβληθεί η αίτηση στην εφαρμογή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και την σωστή αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος της μονοκατοικίαςσας .

Αν πρόκειται για πολυκατοικία: Την σωστή αναγραφή του Α.Φ.Μ. διαχειριστή/εκπροσώπου που αντιστοιχεί στους κωδικούς TAXISnet με τους οποίους θα δημιουργηθεί το προφίλ της πολυκατοικίας στην εφαρμογή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης ή του Α.Φ.Μ. Πολυκατοικίας εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιος και έχει δηλωθεί από το διαχειριστή στο σχετικό προφίλ(βλ. ερώτηση 7)και την σωστή αναγραφή του κοινόχρηστου αριθμού παροχής ρεύματος της πολυκατοικίας.

7. Τι πρέπει να κάνει ο διαχειριστής σε ότι αφορά στην εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών Θέρμανσης μιας Πολυκατοικίας;

Η Εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών Θέρμανσης Πολυκατοικίας απευθύνεται στους διαχειριστές των πολυκατοικιών και σε εκπροσώπους κτισμάτων όπου υπάρχουν περισσότερες από μία κατοικίες (ολιγοκατοικίες) και για τις οποίες υπάρχει κοινός καυστήρας.

Ο διαχειριστής/εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης (χιλιοστά θέρμανσης). Αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει μόνο πριν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής. Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά -κλειστά -τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Θα πρέπει να συμφωνήσετε σε μια κατανομή που θα ισχύει για όλον τον χρόνο. Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1.000, ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα πληρωμής.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πληρωμής, όταν θα έχει υποβληθεί έστω και μία αίτηση δικαιούχου. Αυτό το διαπιστώνετε από την ένδειξη «Υπάρχει αίτηση» στα δεξιά των στοιχείων του διαμερίσματος. Αν πρόκειται για αλλαγή διαχειριστή ενδιάμεσα της περιόδου του επιδόματος θέρμανσης δείτε σχετική ερώτηση 10. Στα παραστατικά των αγορών καυσίμου θέρμανσης τα στοιχεία του Α.Φ.Μ. και του αριθμού κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχετε εισάγει στην Εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών Θέρμανσης. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί Α.Φ.Μ. για την πολυκατοικία και θέλετε τα παραστατικά αγοράς καυσίμου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν τον Α.Φ.Μ., θα πρέπει να ορίσετε τον Α.Φ.Μ. αυτόν στα στοιχεία της πολυκατοικίας, επιλέγοντας το σχετικό δεσμό «Ορισμός Α.Φ.Μ.». Ο Α.Φ.Μ. πολυκατοικίας δεν μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια, ούτε και να διαγραφεί. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί Α.Φ.Μ. πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του διαχειριστή.

8. Είμαι διαχειριστής, πως μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία που εμφανίζονται στην κατανομή ενοίκων στα πεδία Επώνυμο και Όνομα Ενοίκου;

Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στοιχείων. Τα ονόματα είναι ενδεικτικά. Σε περίπτωση που στο προφίλ της πολυκατοικίας εμφανίζεται το όνομα κάποιου πρώην ενοίκου, τότε αν ο νέος ένοικος επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση για το επίδομα θέρμανσης, θα πρέπει ως διαχειριστής να τον ενημερώσετε με τον αριθμό του διαμερίσματος, ο οποίος εμφανίζεται στο προφίλ της πολυκατοικίας και τον οποίο θα επιλέξει για να υποβάλλει την αίτηση του (ας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου ενοίκου).

9. Δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία ή δεν έχουμε κοινόχρηστο αριθμό παροχής ρεύματος (μετρητής) στην πολυκατοικία. Τι πρέπει να δηλωθεί;

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους ποιος θα «παίξει» τον ρόλο του διαχειριστή ώστε να δημιουργήσει το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα στην εφαρμογή του επιδόματος θέρμανσης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος στην πολυκατοικία, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους ποιανού ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας στην εφαρμογή του επιδόματος θέρμανσης.

10. Τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση αλλαγής διαχειριστή;

Θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας από τον νέο διαχειριστή. Οι ένοικοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο προφίλ με τον Α.Φ.Μ. του νέου διαχειριστή. Ο νέος διαχειριστής θα πρέπει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής καθώς πρόκειται για νέο προφίλ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν ο διαχειριστής αλλάζει ενδιάμεσα της περιόδου θέρμανσης τότε θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί το νέο προφίλ και να υποβάλουν αιτήσεις όλοι οι δικαιούχοι και μετά να γίνει οποιαδήποτε αγορά καυσίμου θέρμανσης ώστε οι ημερομηνίες αιτήσεων να είναι προγενέστερες της ημερομηνίας αγοράς και να μπορέσει να προκύψει η διασταύρωση.

11. Είμαστε μια πολυκατοικία, όπου κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα. Πρέπει να τη δηλώσουμε σαν πολυκατοικία ή ο κάθε ένοικος να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας;

Θα κάνετε χωριστές αιτήσεις ο καθένας ως κάτοικος μονοκατοικίας και θα πρέπει να προμηθευτείτε το είδος καυσίμου με διαφορετικά παραστατικά αγοράς. Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα στοιχεία του Α.Φ.Μ. και του αριθμού παροχής ρεύματος πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης και αντίστοιχα στην αίτηση κάθε δικαιούχου.

12. Έχω υποβάλει την αίτησή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να ενταχθώ στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Θέρμανσης, το παραστατικό αγοράς όμως αναγράφει τον Α.Φ.Μ. της συζύγου μου (ή το αντίστροφο). Θα υπάρξει πρόβλημα στην διασταύρωση των στοιχείων;

Η διασταύρωση των στοιχείων δεν θα ολοκληρωθεί. Τα στοιχεία του Α.Φ.Μ. και του αριθμού παροχής ρεύματος πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό του προμηθευτή και στην αίτησή σας. Για να προκύψει η διασταύρωση θα πρέπει να προβείτε σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

πριν την λήξη υποβολής αιτήσεων δηλαδή πριν τις 11 Ιανουαρίου, να κάνετε ανάκληση της αίτησης σας και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η σύζυγος σας με τους TAXISnet κωδικούς της ή αν το είδος καυσίμου είναι πετρέλαιο και δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του, μπορείτε να ζητήσετε από τον πρατηριούχο να αλλάξει τον Α.Φ.Μ. αγοραστή και να δηλώσει της συζύγου σας.

13. Η πίστωση του λογαριασμού μου δεν πραγματοποιείται λόγω ανενεργού IBAN που έχω δηλώσει. Πώς μπορώ να τον διορθώσω;

Θα δηλώσετε τον νέο αριθμό λογαριασμού IBAN από την αντίστοιχη επιλογή “ο λογαριασμός μου” στο myTAXISnet.