Κόσμος

Χάικο Μαας: “Όχι” σε εμπάργκο όπλων στην Τουρκία

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ εξήγησε τους λόγους που δεν θα μπορούσε η Γερμανία να προχωρήσει σε εμπάργκο πώλησης όπλων στην Τουρκία.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μαας δήλωσε πως το Βερολίνο «δεν κρίνει σωστό το αίτημα για εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία», λόγω των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Μάας εξήγησε τους λόγους που δεν θα μπορούσε η Γερμανία να προχωρήσει σε εμπάργκο πώλησης όπλων στην Τουρκία, επειδή πρόκειται για χώρα-σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και πως εάν αποκλειστεί θα καταφύγει σε άλλες αγορές.

«Από στρατηγική σκοπιά το αίτημα για εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία δεν το βρίσκω σωστό. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει σε έναν εταίρο του ΝΑΤΟ. Είδαμε πως η Τουρκία-εταίρος του ΝΑΤΟ επειδή δεν μπόρεσε να πάρει πυραύλους από τις ΗΠΑ, εύκολα αγόρασε από τη Ρωσία» υποστήριξε συγκεκριμένα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο ίδιος επεσήμανε πως δεν έχει χάσει ακόμα τις ελπίδες του για επίλυση της διαφωνίας στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω διπλωματικών καναλιών, υποστηρίζοντας: «Φυσικά πιστεύουμε ότι υπάρχει μία λύση στην σύγκρουση και ότι δεν χρειάζεται να απομακρύνουμε μόνιμα έναν εταίρο στο ΝΑΤΟ από τη συνεργασία στους εξοπλισμούς».

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση αναφέρει ότι "ο Γερμανός ΥΠΕΞ Χάικο Μάας ξεκαθάρισε στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιβληθεί εμπάργκο όπλων κατά της Τουρκίας. Για άλλη μια φορά δικαιώνεται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ για τον σκοτεινό, ανθελληνικό ρόλο της Γερμανίας, που η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιμένει να θεωρεί «εταίρο». Αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι η μόνη «ένωση» που υπάρχει, είναι η εθνική ενότητα, που με τις κινήσεις ενίσχυσης της αποτρεπτικής μας ισχύος που έχει εισηγηθεί η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ , θα προασπίσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες."