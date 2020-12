Κοινωνία

Τα μέτρα για τα Χριστούγεννα με κορονοϊό

Όλα τα μέτρα που θα ισχύσουν τα Χριστούγεννα. Τι θα γίνει την Πρωτοχρονιά. Οι εκκλήσεις και οι συστάσεις.

Χριστούγεννα υπό την προστασία από τον κορονοϊό θα γιορτάσουμε σε δύο μέρες, ενώ σε λιγότερο από μία εβδομάδα αναμένονται στη χώρα μας οι πρώτες δόσεις του εμβολίου.

Με τον Πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει «μεγάλο στοίχημα» το σχέδιο εμβολιασμού ανακοινώθηκε χθες το σύνολο των μέτρων για τα Χριστούγεννα, με εκκλήσεις να τα τηρήσουμε, ώστε να μην πάμε σε σκληρότερα την Πρωτοχρονιά.

Οι αυστηροί έλεγχοι και η εντατοπικοποίησή τους είναι το πρώτο που έχει από μέρες γίνει σαφές, ενώ όπως χαρακτηριστικά είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στον ΑΝΤ1, «όποιος κυκλοφορεί μετά τις 22:00, θα περνά από έλεγχο». Απηύθυνε δε έκκληση, να κάνουμε μεσημεριανό και όχι βραδινό ρεβεγιόν. Έτσι, γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει παράταση για τις ώρες κυκλοφορίας, που και για όλη την εορταστική περίοδο θα είναι 22:00 -5:00.

Για τη μετάβαση στο εορταστικό τραπέζι, θα γίνεται η αποστολή SMS στο 13033 με τον κωδικό «6», ενώ μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας είπε ότι θα πρέπει να γίνεται και αποστολή του ίδιου κωδικού κατά την επιστροφή, η οποία θα πρέπει να είναι αυστηρά πριν από τις 22:00. Σε αυτή την περίπτωση, επιτρέπεται η μετακίνηση σε διαφορετικό δήμο, της ίδιας περιφέρειας.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται ούτε η μετακίνηση σε διαφορετική περιφέρεια, με μόνη εξαίρεση όσους εργάζονται ή φοιτούν σε άλλη περιφέρεια από αυτήν της μόνιμης κατοικίας τους.

Την ίδια ώρα, παραμένει σε ισχύ η σύσταση για τη συμμετοχή 9 ατόμων σε κάθε τραπέζι, με εκπροσώπους τόσο της κυβέρνησης όσο και των Ειδικών, να κάνουν εκκλήσεις να υπάρχουν μέχρι δύο οικογένειες σε κάθε σπίτι, να μην ανοίξει ο κύκλος και να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι με όσους ήδη συναναστρεφόμαστε.

Επιπλέον πλήγμα για αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι ότι τα παιδιά δεν θα πουν τα κάλαντα, με τη μετακίνηση αυτήν να είναι απαγορευμένη.

Τέλος, στους χώρους λατρείας επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών παρουσία πιστών τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Φώτα, δηλαδή στις 25 Δεκεμβρίου, την 1η και τις 6 Ιανουαρίου. Εντός του χώρου λατρείας επιτρέπεται 1 άτομο ανά 15 τ.μ. με 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των ατόμων προς κάθε κατεύθυνση. Ο μέγιστος αριθμός παρισταμένων είναι 25 άτομα, ενώ στην περίπτωση των Μητροπολιτικών Ναών τα 50 άτομα. Παράλληλα η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την παραμονή στο χώρο λατρείας.

Σύσκεψη για τους ελέγχους ενόψει Χριστουγέννων

Τηλεδιάσκεψη για την αυστηρή τήρηση των περιοριστικών μέτρων για τον έλεγχο της πανδημίας τις μέρες των γιορτών πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ Μιχάλης Καραμαλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Άγγελος Μπίνης, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης.

Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε το σχέδιο που θα εφαρμοστεί τις επόμενες μέρες, ειδικά για τις βραδινές ώρες που ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας, και η αυστηροποίηση των ελέγχων σε κάθε επίπεδο από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά του κορονοϊού μέσω του συγχρωτισμού.