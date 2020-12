Αθλητικά

ΑΕΚ: νέος τεχνικός διευθυντής ο Παναγιώτης Κονέ

Ο Κονέ φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους και κατέκτησε μαζί της το πρωτάθλημα του 2018.

Ο Παναγιώτης Κονέ είναι οριστικά ο διάδοχος του Ίλια Ίβιτς στη θέση του τεχνικού διευθυντή της ΑΕΚ, μετά από απόφαση του Δημήτρη Μελισσανίδη. Λίγες ώρες, μετά το «διαζύγιο» με τον Σέρβο, οι «κιτρινόμαυροι» οριστικοποίησαν κι ακολούθως ανακοίνωσαν την πρόσληψη του 33χρονου, παλιού άσου της ομάδας, ο οποίος επιστρέφει στην «Ένωση» σε έναν πολύ διαφορετικό ρόλο.

Ο Κονέ φόρεσε σε τη φανέλα της ΑΕΚ σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους (2005-2008 και 2017-2018), κατέκτησε μαζί της το πρωτάθλημα του 2018, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε και σε Ηρακλή, Μπρέσια, Μπολόνια, Ουντινέζε, Φιορεντίνα, Γρανάδα και Γουέστερν Γιουνάιτεντ.

Η Αυστραλία (Γουέστερν Γιουνάιτεντ) ήταν κι ο τελευταίος σταθμός της «γεμάτης» καριέρας του, πριν «κρεμάσει» από λίγους μήνες τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του. Το φθινόπωρο παρακολούθησε σεμινάρια προπονητικής, που διοργάνωσε η ΕΠΟ και πλέον αναλαμβάνει τη θέση της νέας «κεφαλής» του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Παναγιώτη Κονέ, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας μας.

Ο Παναγιώτης Κονέ υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΑΕΚ σε ηλικία 18 ετών το 2005, παρέμεινε σε αυτήν μέχρι το 2008 και εννέα χρόνια μετά επέστρεψε στην ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας, έπειτα από 24 χρόνια. Επίσης, έχει αγωνιστεί 28 φορές με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας, με την οποία έχει σκοράρει δύο φορές.

Σύσσωμη η «κιτρινόμαυρη» οικογένεια καλωσορίζει την επιστροφή του Παναγιώτη Κονέ στην ομάδα μας με την ιδιότητα του τεχνικού διευθυντή και του εύχεται καλή επιτυχία και αποτελεσματικό έργο στα νέα του καθήκοντα».