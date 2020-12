Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γώγος στον ΑΝΤ1: Μέχρι την άνοιξη θα έχει εμβολιαστεί το 60% του πληθυσμού

Τι είπε για τον εμβολιασμό και τις μεταλλάξεις του ιού. Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Ποια είναι η πορεία της πανδημίας στην χώρα.

Αισιόδοξος δήλωσε για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού ο καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Χαράλαμπος Γώγος μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», σημειώνοντας ότι τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν μια καλύτερη εικόνα από ότι φοβόμασταν, καθώς όπως είπε τα κρούσματα έχουν σταθεροποιηθεί κάτω από τα 1000.

«Ελπίζουμε στην συνέχεια να έχουμε καλύτερα δεδομένα αλλά πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα», τόνισε ο κ. Γώγος.



Σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων ο κ. Γώγος είπε ότι οι αποφάσεις θα παρθούν εφόσον παγιωθούν τα καλά αποτελέσματα, ωστόσο τόνισε ότι είναι αναγκαία η λειτουργεία για τα σχολεία. Στόχος, παραμένει, όπως είπε τα σχολεία να λειτουργήσουν 8 Ιανουαρίου, πρώτα τα δημοτικά.



Σχετικά με τον εμβολιασμό είπε ότι στόχος είναι ο μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού και προσέθεσε ότι «μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε ένα “τείχος προστασίας» εφόσον ο κόσμος εμβολιαστεί» και ότι μέχρι την άνοιξη είναι πιθανό να έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 60% του πληθυσμού. Ωστόσο, σημείωσε πως είναι σημαντικό να πειστεί ο κόσμος να κάνει το εμβόλιο. Χαρακτήρισε λογικές τις επιφυλάξεις του κόσμου και τόνισε ότι ο οικογενειακός γιατρός θα έχει σημαντικό ρόλο για την ενημέρωση του πληθυσμού.

Χαρακτήρισε κρίσιμους του επόμενους τρεις μήνες, καθώς όπως είπε τον Μάρτιο θα φανούν τα πρώτα αποτελέσματα από τα εμβόλια. «Ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να φυλαχτεί αυτό το διάστημα και να πειθαρχήσει στα μέτρα ειδικά αυτές τις ημέρες των εορτών», υπογράμμισε.

Σχετικά με τις μεταλλάξεις είπε ότι είναι λογικό ο ιός να μεταλλάσσεται , ωστόσο τόνισε ότι οι μεταλλάξεις δεν είναι τέτοιες που μπορεί να επηρεάσουν το εμβόλιο.