Κόσμος

Η Βηθλεέμ προετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Μοναχικός θα είναι φέτος ο εορτασμός των Χριστουγέννων στην πόλη που γεννήθηκε ο Χριστός.

Για τους εορτασμούς των Χριστουγέννων εν μέσω πανδημίας ξεκίνησαν τις προετοιμασίες το πρωί οι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης, στη Βηθλεέμ.

Οι Αρχές της Παλαιστίνης εξαπλώθηκαν σε όλους τους δρόμους γύρω από την Εκκλησία της Γεννήσεως, ενώ μπλόκαραν σημεία, ώστε να περάσουν οι επίσημοι.

Οι εορτασμοί στην πόλη όπου γεννήθηκε ο Χριστός προσελκύουν χιλιάδες ανθρώπους από όλο τον κόσμο, φέτος όμως ο αριθμός των επισκεπτών θα περιοριστεί στους κατοίκους της Βηθλεέμ.

«Παρά τα εμπόδια και τις προκλήσεις από τον κορονοϊό , αλλά και την έλλειψη τουρισμού, η πόλη της Βηθλεέμ κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία και θα γιορτάσει τα Χριστούγεννα με όλα τα ανθρώπινα και θρησκευτικά μέσα», δήλωσε ο δήμαρχος.

Το Παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας έχει καταγράψει 92.000 κρούσματα κορονοϊού από την αρχή της πανδημίας στη Δυτική Όχθη, όπου τουλάχιστον 1200 άνθρωποι έχουν πεθάνει.