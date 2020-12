Κόσμος

Παναγία των Παρισίων: Η πρώτη συναυλία μετά την καταστροφική φωτιά (βίντεο)

Συγκίνηση προκαλεί ο ήχος, μέσα στην άδεια εκκλησία- σύμβολο της Γαλλίας. Αποκαρδιωτικές οι εικόνες από το εσωτερικό της.

Με προστατευτικές στολές, μάσκες και καπέλα τραγούδησε η χορωδία της Παναγίας των Παρισίων μέσα στην εκκλησία – σύμβολο, για πρώτη φορά μετά την καταστροφική φωτιά τον περασμένο χρόνο.

Συνοδεία βιολιστή, αλλά και σοπράνο, οι 20 τραγουδιστές ερμήνευσαν κάτω από τα σπασμένα γυαλιά της σκοτεινής εκκλησίας, που βρίσκεται σε διαδικασία ανακατασκευής και καθαρισμού.

Οι τραγουδιστές κρατούσαν μεταξύ τους αποστάσεις, όπως ορίζεται και στη Γαλλία που πλήττεται πολύ άσχημα από την πανδημία.

Αν και η συναυλία κινηματογραφήθηκε νωρίτερα, μεταδόθηκε το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων.

Φυσικά, δεν υπήρχε κοινό μέσα στο χώρο, καθώς απαγορεύεται να μπει οποιοσδήποτε μέρα μέχρι το 2024.

Η χορωδία της Παναγίας των Παρισίων έκανε περίπου 60 συναυλίες το χρόνο στην εκκλησία, όμως μετά την καταστροφή, δίνει συναυλίες σε άλλες εκκλησίες.

Μόλις στις αρχές του Δεκεμβρίου κατέφεραν οι ειδικοί εργάτες να σταθεροποιήσουν σημεία που είναι απαραίτητα ώστε να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της στέγης που καταστράφηκε από τη φωτιά.