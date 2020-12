Αθλητικά

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Χιμένεθ

Πότε θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της "Ένωσης" ο Ισπανός τεχνικός.

Την Κυριακή (27/12) το μεσημέρι αναμένεται στην Αθήνα, ο Μανόλο Χιμένεθ. Ο Ισπανός τεχνικός, θα μεταβεί στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΚ και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2022, ενώ στην συνέχεια θα μεταβεί στο προπονητικό κέντρο των Σπάτων για την προπόνηση της ομάδας.

Ο Χιμένεθ που γνωρίζει άριστα την ΑΕΚ, καθώς έχει θητεύσει τρεις φορές στον πάγκο της Ενωσης, θα κάνει ντεμπούτο για... τέταρτη φορά την μεθεπόμενη Κυριακή (3/1, 19:30), καθοδηγώντας την ομάδα στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον πρωτοπόρο και αήττητο, Ολυμπιακό.