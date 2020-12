Οικονομία

ΕΦΚΑ: Πότε θα λάβουν την επιστροφή οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Τα ποσά που προέκυψαν από εκκαθαρίσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές, θα δουν αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες.

Από το απόγευμα της Τετάρτης 30 Δεκεμβρίου 2020, θα πιστωθούν 98.019.378,32 ευρώ στους λογαριασμούς 101.613 ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, ως επιστροφές, οι οποίες προέκυψαν, μετά την εκκαθάριση που διενήργησε ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για τις ασφαλιστικές εισφορές έτους 2019.

Συνολικά, προέκυψαν προς επιστροφή 135.346.225,11 ευρώ σε συνολικά 158.600 ενεργούς ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Δεδομένου ότι 56.987 εξ αυτών δεν δήλωσαν, μέχρι σήμερα, ΙΒΑΝ, το ποσό των 37.326.847,79 ευρώ, που τους αντιστοιχεί, θα επιστραφεί στο τέλος Ιανουαρίου ή θα συμψηφιστεί με τις εισφορές των επόμενων μηνών.

Προϋπόθεση για την επιστροφή είναι να καταχωρίσουν το ΙΒΑΝ στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2021 (www.efka.gov.gr -> ηλεκτρονικές υπηρεσίες->Aτομικά Στοιχεία «Στοιχεία Επικοινωνίας»).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, «με την επιστροφή των ποσών στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων ολοκληρώνεται οριστικά ο κύκλος ζωής του συστήματος εισφορών του νόμου 4387/2016 (νόμος ΣΥΡΙΖΑ), που υποχρέωνε τους ασφαλισμένους να καταβάλουν εισφορές, βάσει του εισοδήματός τους, μετατρέποντας το ασφαλιστικό σύστημα για 1,5 εκατομμύριο και πλέον ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, σε ένα δεύτερο φορολογικό.

Με το Ν. 4670/2020, την ασφαλιστική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020, το πολύπλοκο και άδικο σύστημα του Ν. 4387/2016 έχει αντικατασταθεί, από 1/1/2020, από ένα απλό, δίκαιο, αποτελεσματικό και, κυρίως, ανταποδοτικό σύστημα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.