Κοινωνία

Κορονοϊός: με τεστ η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία

Ο ANT1 παρουσιάζει το σχέδιο της Υπουργού Παιδείας για δειγματοληπτικούς ελέγχους στα σχολεία. Διχασμένοι οι επιστήμονες για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Θρανία ή υπολογιστές; Δια ζώσης διδασκαλία ή τηλεκπαίδευση; Η εκπαιδευτική κοινότητα περιμένει, οι επιστήμονες διαφωνούν και το λουκέτο στα σχολεία είναι ο γρίφος στον οποίο όλοι ψάχνουν την απάντηση.

"Με το να έχουμε ανοιχτά τα σχολεία έχουμε μία αύξηση των επαφών κατά 10%. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε λίγο τι θα συμβεί πραγματικά στις γιορτές, τονίζει ο Δημοσθένης Σαρρηγιάννης, καθηγητης Περβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ.

Συμφώνησαν ότι … διαφωνούν οι ειδικοί οι οποίοι επί τέσσερις ώρες συζητούσαν πρότειναν και απόρριπταν προτάσεις που έπεφταν στο τραπέζι. Επικρατέστερη ήταν η απόψη για σταδιακό άνοιγμα από τις 8 ή τις 11 Ιανουαρίου. Υπήρχαν και εκείνοι που ισχυρίζονταν πως θα μπορούσαν να επιστρέψουν όλοι οι μαθητές το διάστημα εκείνο.

"Τα παιδιά δεν κολλάνε εύκολα, δεν αρρωσταίνουν εύκολα, δεν μεταδίδουν τη νόσο και τα σχολεία είναι καλό να ανοίξουν ειδικά για τα δημοτικά για τους φίλους, την κοινωνικοποιήση τους", δήλωσε στον ΑΝΤ1, η Μίνα Γκαγκά, διευθύντρια της 7ης Πνευμολογικής Κλινικής του Σωτηρία.

Λίγες αλλά υπαρκτές ήταν και οι απόψεις για κλειστά σχολεία και τον Ιανουάριο.

"Τα πραγματικά δεδομένα λένε ότι περιμένουμε επιβάρυνση της κατάστασης λόγω των εορταστικών ημερών. Ανήκω σε αυτούς που θέλω όταν ανοίξουν τα σχολεία μας να μην ξαναγυρίσουν σε αυτό να κάνουμε ένα βήμα πίσω", επισημαίνει ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Σχέδιο testing για μαθητές άνω των 16 ετών

Οι ειδικοί άκουσαν και την πρόταση της Υπουργού Νίκη Κεραμέως, η οποία παρουσίασε το σχέδιο testing για την επιστροφή των μαθητών,

Το σχέδιο testing που παρουσιάζει σήμερα ο ΑΝΤ1, αφορά στην δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τεστ κορωνοϊού, στην οποία θα εγγράφονται μαθητές άνω των 16 ετών αλλά και καθηγητές που επιθυμούν να κάνουν τεστ χωρίς κλήρωση. Επίσης στους λοιμωξιολόγους προτάθηκε να μείνουν ανοιχτές όλες οι είσοδοι των σχολείων και όχι μόνο μία κεντρική έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Tο Υπουργείο Παιδείας επιδιώκει μέσα στις επόμενες ημέρες να λάβει μία οριστική εισήγηση από τους ειδικού ώστε η εκπαιδευτική κοινότητα να έχει τον χρόνο να ετοιμαστεί για μία ομαλή επιστροφή.

"Πρέπει να υπάρξουν οι όροι δεν ξέρω εάν θα είναι 8 ή 11 ή κάτι άλλο και θα πρέπει να είναι οι επιδημιολόγοι που θα το καθορίσουν και όχι το Υπουργείο Παιδείας", τονίζει ο Θανάσης Κικίνης πρόεδρο της ΔΟΕ.

Η επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει ξανά για το θέμα των σχολείων την Δευτέρα 04 Ιανουαρίου.