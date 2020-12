Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σύψας: τεστ σε μαθητές όταν ανοίξουν τα σχολεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας εξήγησε πώς λειτουργεί το εμβόλιο στον οργανισμό, μίλησε για την κινητικότητα των γιορτών και τα σχολεία.