Κορονοϊός – Γαλλία: ακόμη πιο σκληρό lockdown έφερε το 2021

Η Γαλλία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού στη δυτική Ευρώπη και τον πέμπτο παγκοσμίως.

Η Γαλλία θα επιβάλει απαγόρευση της κυκλοφορίας που θα ξεκινάει νωρίτερα--στις 18:00 αντί στις 20:00--σε 15 βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας από αύριο Σάββατο, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

"Πήραμε την απόφαση για 15 διαμερίσματα. Σε μια εβδομάδα θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της νωρίτερης απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε αυτά τα 15 διαμερίσματα, σχετικά με την διασπορά του ιού σε άλλα σημεία της χώρας", δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γκαμπριέλ Ατάλ στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1.

"Προφανώς αν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω σε κάποιες περιοχές, θα λάβουμε τις απαραίτητες αποφάσεις. Τα μέτρα είναι σταδιακά αυξανόμενα και φυσικά-επί της αρχής-φθάνουν μέχρι και το lockdown", πρόσθεσε.

Έχει ήδη επιβάλει δύο φορές lockdown σε εθνικό επίπεδο. Τα μέτρα αυτά χαλάρωσαν στα μέσα Δεκεμβρίου, αλλά τα εστιατόρια και τα μπαρ είναι προς το παρόν κλειστά και δεν είναι γνωστό πότε θα επαναλειτουργήσουν παρότι η 20η Ιανουαρίου ήταν αρχικά ο στόχος.

Ο Ατάλ επανέλαβε σήμερα ότι οι πολιτιστικοί χώροι δεν θα ανοίξουν ξανά στις 7 Ιανουαρίου.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε χθες 19.927 νέα κρούσματα κορονοϊού, λιγότερα από το σχεδόν υψηλό μηνός που είχε καταγραφεί την Τετάρτη με 26.457 νέα κρούσματα, αλλά ωστόσο πολλά περισσότερα από τον κυβερνητικό στόχο των λιγότερο από 5.000 ημερήσιων νέων κρουσμάτων.