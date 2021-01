Κοινωνία

Κλοπή-“μαμούθ” καταγγέλλει ιδιοκτήτης κτήματος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έκανε… φτερά ο “θησαυρός” που είχε κρύψει μέσα σε έναν τενεκέ.

Της Τζένης Κρουσταλλακίδου

Ο 52χρονος κατήγγειλε την κλοπή το απόγευμα της Τετάρτης στο Αστυνομικό Τμήμα του Κορωπίου. Όπως είπε, τέλη Αυγούστου την αντιλήφθηκε και αμέσως κατάλαβε ότι οι δύο εργάτες από το Πακιστάν και την Ινδία, που έμεναν στο κτήμα, είχαν αδειάσει το μεταλλικό κουτί με τα 165.000 ευρώ.

Οι δύο αλλοδαποί τον παρακάλεσαν - όπως αναφέρει - να μην πάει στην Αστυνομία και του υποσχέθηκαν οτι θα επιστρέψουν τα χρήματα. Εκείνοι, όμως, εξαφανίστηκαν στις 10 και 22 Δεκεμβρίου και έτσι έκανε τώρα την καταγγελία.

Ο άτυχος άνδρας είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, ενώ μάλιστα ανέφερε στον ΑΝΤ1 πως ήταν χρήματα τριών οικογενειών.