Πολιτική

Ανασχηματισμός: θέμα ωρών η αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα; (βίντεο)

Σύσκεψη από το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Επί τάπητος το «αποτύπωμα» του κάθε υπουργού.

Ξεκίνησε, όπως όλα δείχνουν, η αντίστροφη μέτρηση για τον επερχόμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησης.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες εντός του Σαββατοκύριακου ο πρωθυπουργός θα οριστικοποιήσει τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τις οποίες δεν αποκλείεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις αρχές της εβδομάδας.

Ο ανασχηματισμός μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα «αγγίξει» και πρωτοκλασάτους υπουργούς, οι οποίοι κρίθηκαν ανεπαρκείς όλο το προηγούμενο διάστημα εν μέσω πανδημίας.

Άλλωστε από τις 09:00 το πρωί ξεκίνησε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό να μελετά προσεχτικά το «αποτύπωμα» του κάθε υπουργού.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει έναν επερχόμενο ανασχηματισμό, ούτε όμως έχει διαψεύσει κάτι τέτοιο.