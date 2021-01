Πολιτική

ΜέΡΑ25 για lockdown: κανένα σχέδιο από την κυβέρνηση

«Τα μπρος – πίσω και οι παλινωδίες της Κυβερνητικής πολιτικής αναφορικά με την διαχείριση της πανδημίας δεν έχουν τελειωμό», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης, με αφορμή τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για αυστηροποίηση των μέτρων την επόμενη εβδομάδα.

«Τη στιγμή που ο Υπουργός Ανάπτυξης διαρρέει στα μέσα το άνοιγμα του λιανεμπορίου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανακοινώνει αυστηροποίηση των μέτρων για μία εβδομάδα με κλείσιμο ακόμα και όσων είχαν ανοίξει και σταματημό του click away», επισημαίνει ο εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 και συμπληρώνει.

«Η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κάνει “ποδαρικό” τη νέα χρονιά με την γνωστή, παλιά της τακτική του “βλέποντας και κάνοντας”, χωρίς καμία πραγματική προετοιμασία και κανένα σχέδιο. Επειδή όμως αυτή τη δολιότητα -γιατί δεν συνιστά απλώς ανευθυνότητα- την πληρώσαμε πολύ ακριβά τη χρονιά που μας πέρασε, απαιτούμε από την Κυβέρνηση έστω και τώρα να σταματήσει να απασχολείται μόνο για την ολιγαρχία και τους παρατρεχάμενους της και να ενσκήψει με πρόγραμμα και πραγματικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των καταστροφικών συνεπειών της για τον λαό».