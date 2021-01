Κοινωνία

Κορονοϊός: Συλλήψεις σε τηλεοπτικό γύρισμα

Αντιδήμαρχος και εκπρόσωπος εταιρείας συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

(φωτογραφία αρχείου)

Τακτική δικάσιμο έλαβαν μετά την απολογία τους στην Εισαγγελία Ζακύνθου, ο αντιδήμαρχος και ο εκπρόσωπος της εταιρείας που συνελήφθησαν το Σάββατο με τη διαδικασία του αυτοφώρου, για παραβίαση των μέτρων κατά της πανδημίας.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες το απόγευμα, όταν μετά από καταγγελία, άνδρες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου μπήκαν στο κατάστημα του αντιδημάρχου όπου υπήρχαν περί τα 15 άτομα, τα περισσότερα χωρίς μάσκες και χωρίς να τηρούν τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο και τον εκπρόσωπο της εταιρείας, πραγματοποιούσαν τηλεοπτικό γύρισμα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον αντιδήμαρχο, καθώς είναι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, το οποίο και άνοιξε παράνομα και τον εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος φέρεται να είναι ο διοργανωτής των γυρισμάτων και τους επέβαλαν και τα αντίστοιχα πρόστιμα.

Στους υπόλοιπους που βρίσκονταν στον χώρο, βεβαιώθηκαν πρόστιμα για την μη τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού.

Ο αντιδήμαρχος και ο εκπρόσωπος της εταιρείας, κρατήθηκαν, όπως προβλέπεται στο αυτόφωρο και σήμερα το μεσημέρι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα όπου και απολογήθηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τηλεοπτικό συνεργείο ήταν νομότυπο καθώς είχε όλες τις απαραίτητες άδειες για το γύρισμα, ενώ τα μέλη του φορούσαν μάσκες και τηρούσαν τα μέτρα κατά του κορονοϊού, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχαν άδειες.

Πηγή: Zante Report