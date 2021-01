Τεχνολογία - Επιστήμη

Δήμος Αθηναίων: ψηφιακά η κάρτα στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημοτικής Αστυνομίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους πολίτες, προχωρά ο δήμος Αθηναίων, για να εξυπηρετούνται οι πολίτες με ασφάλεια και χωρίς ταλαιπωρία από όπου βρίσκονται.

Μέσω της εφαρμογής για έξυπνες συσκευές αγοράς χρόνου στάθμευσης (MyAthenspass), αλλά και της πλατφόρμας για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων, από σήμερα οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Αθηναίων μπορούν με λίγα μόνο κλικ να αιτηθούν και να παραλάβουν ηλεκτρονικά την κάρτα στάθμευσής τους.

Έτσι για απόκτηση νέας κάρτας ή ανανέωση υφιστάμενης, που ενσωματώνονται στην πλατφόρμα, δίνεται πλέον η δυνατότητα σε χιλιάδες κατοίκους του Δήμου που δικαιούνται κάρτα μόνιμου κατοίκου σε συγκεκριμένους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης να την εκδίδουν και να την ανανεώνουν ηλεκτρονικά, σύντομα και εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν την Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Η διασύνδεση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται εύκολα και απλά με χρήση των κωδικών του taxisnet. Όλοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν την αίτηση που επιθυμούν, να ενημερωθούν ηλεκτρονικά και να λάβουν την κάρτα μόνιμου κατοίκου στο ψηφιακό τους αποθετήριο από όπου και αν βρίσκονται.

Συνολικά οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει πλέον ο Δήμος Αθηναίων έχουν φτάσει τις 74 και περισσότεροι από 61.000 πολίτες και επιχειρήσεις συνδέθηκαν με την πλατφόρμα, και τους δόθηκε η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν εξ αποστάσεως, υποβάλλοντας την αίτησή τους ηλεκτρονικά, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο χρόνο από την αναμονή σε ουρές και άσκοπη ταλαιπωρία» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του δήμου.