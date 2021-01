Πολιτική

“Σάλπισμα” Τσίπρα για αναζήτηση πολιτικών συμμαχιών

Η επίθεση στο Μαξίμου και το σχέδιο για ανάδειξη νέου αντιπολιτευτικού λόγου από την Κουμουνδούρου, με στόχο τις επόμενες εκλογές.

Συνεδρίασε σήμερα το Πολιτικό Κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν οι πολιτικές εξελίξεις και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα.

Στην εισήγηση του ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για τη διαχείριση της πανδημίας, λέγοντας μεταξύ άλλων, τα εξής:

"Ο ανασχηματισμός ήταν άτολμος και ανούσιος ακριβώς επειδή ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι έχει ο ίδιος την απόλυτη ευθύνη των αποφάσεων που έχουν οδηγήσει τη χώρα στη χειρότερες θέσεις σε παγκόσμια κλίμακα για τη διαχείριση της πανδημίας.

Οι σχεδιασμοί για εκλογική απόδραση του κ. Μητσοτάκη από την ευθύνη της διαχείρισης πανδημίας, την στιγμή που συνεχίζεται η καθημερινή εκατόμβη απωλειών συνανθρώπων μας, φανερώνει και το απόλυτο αδιέξοδό του.

Το επόμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να ετοιμαστεί για να δώσει διέξοδο στη χώρα και την κοινωνία. Με σχέδιο για τη στήριξη του ΕΣΥ και του κοινωνικού κράτους. Με σχέδιο για τη στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.

Να δώσουμε βάρος σε πρωτοβουλίες στην βάση της προγραμματικής μας πρότασης. Πρότασης για στήριξη και ενίσχυση των μισθών, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και αναγέννηση του κοινωνικού κράτους.

Η κυβερνητική πολιτική στα ζητήματα της πανδημίας συνολικά αλλά και ειδικότερα σε θέματα όπως το ασφαλιστικό ή θέματα λειτουργίας της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, είναι σίγουρο ότι θα δώσουν τη δυνατότητα για πρωτοβουλίες κοινής δράσης με ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις.

Υπό αυτή την έννοια, το αίτημα για μία εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση, που θα επαναφέρει τη χώρα στη κοινωνική κανονικότητα και τη κοινωνία σε ασφάλεια και συνοχή, θα τεθεί στην ημερήσια διάταξη από την ίδια τη κοινωνία".