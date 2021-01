Πολιτική

Ταραντίλης: O Τσίπρας θέλει κλειστούς ναούς με χρήση βίας;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα "πυρά" του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αφορμή των εορτασμό των Θεοφανίων αλλού παρουσία πιστών και σε λίγες περιπτώσεις χωρίς πιστούς.

Η ανάρητηση του Αλέξη Τσίπρα στα social media προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Χρήστου Ταραντίλη ο ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει:

«Θα περιμέναμε από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, παράλληλα με την αναμενόμενη κριτική του, να ακούγαμε και την πρότασή του. Δεν την ακούσαμε πάλι. Προτείνει να μείνουν κλειστοί οι ναοί με τη χρήση βίας; Ας το πει ευθέως. Δεν το λέει όμως και προτιμά να ψαρεύει σε θολά νερά. Σε μια κρίσιμη φάση για τη δημόσια υγεία, όλοι οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν ώστε να βάλουμε φρένο στην πανδημία αντί να αναλωνόμαστε σε άγονες αντιπαραθέσεις».

«Ο κ. Μητσοτάκης για ακόμη μια φορά έκανε τα στραβά μάτια και έβαλε το πολιτικό κόστος πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλει να γνωρίζει πως την ευθύνη των αποφάσεων την έχει η κυβέρνηση. Όταν άλλα αποφασίζει τη μια μέρα, άλλα επιτρέπει την επόμενη και τελικά άλλα υποκρίνεται πως γίνονται, απλά καταντά φαρσοκωμωδία», ήταν η απάντηση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Ηλιόπουλου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτησή του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η διαχείριση ακόμη και των περιοριστικών μέτρων που ανακοινώνει ο κ. Μητσοτάκης, εξελίσσεται σε θέατρο του παραλόγου» και προσθέτει: «Προχθές μας είπαν κλειστές οι εκκλησίες τα Φώτα, σε αντίθεση με Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά, υπό τον φόβο συνωστισμού και αύξησης των κρουσμάτων. Η ιεραρχία διαφώνησε, αγνόησε τα μέτρα και σήμερα οι εκκλησίες άνοιξαν, όπως και τα Χριστούγεννα». «Η κυβέρνηση όμως γιατί πανηγυρίζει ότι δεν έκανε βήμα πίσω; Τελικά εκτός από τραγικοί αποδεικνύονται συνάμα και κωμικοί».





ΚΙΝΑΛ: επί ΝΔ οι νόμοι δεν ισχύουν για όλους

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται «επί ΝΔ αποδεικνύεται ότι οι νόμοι και τα διατάγματα του κράτους, δεν ισχύουν για όλους. Παρά τους κινδύνους και τις προειδοποιήσεις των ειδικών για την δημόσια υγεία. Η Κυβέρνηση ανακάλεσε ουσιαστικά τις αποφάσεις της και ο συνωστισμός σε εκκλησίες ήταν γεγονός. Νέες συγγνώμες τύπου Γεωργιάδη θα ηχούν πλέον ως κοροϊδία. Οι ευθύνες είναι μεγάλες και ανήκουν αποκλειστικά στον κ. Μητσοτάκη».

Κουτσούμπας: Το φωτεινό μέλλον θα έρθει με την οργάνωση της πάλης

«Χρόνια πολλά, με υγεία και δύναμη, ο λαός μας να σταθεί όρθιος και δυνατός! Το φωτεινό μέλλον θα έρθει με την οργάνωση της πάλης, με την κοινωνική συμμαχία, που θα ανοίξει το δρόμο για μια νέα κοινωνία, στην οποία θα βρουν ικανοποίηση οι σύγχρονες ανάγκες του λαού», αναφέρει σε δήλωσή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.