Επικυρώθηκε η νίκη Μπάιντεν από το Κογκρέσο

Επίσημα πλέον Πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν και αντιπρόεδρος η Καμάλα Χάρις.

Το αμερικανικό Κονγκρέσο επικύρωσε την νίκη του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2020, έπειτα από την απόρριψη των ρεπουμπλικανικών ενστάσεων για την εγκυρότητα των εκλογικών αποτελεσμάτων και στην Πενσιλβάνια.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς επικύρωσε την ψήφο των 306 μεγάλων εκλεκτόρων υπέρ του Τζο Μπάιντεν , έναντι 232 για τον Ντόναλντ Τραμπ , κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Γερουσίας και της Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία διακόπηκε από την εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.