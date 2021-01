Κοινωνία

Αυλαία για την τηλεκπαίδευση

Ξεκινά σήμερα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών. Από Δευτέρα επιστρέφουν οι υπόλοιπες τάξεις στις σχολικές αίθουσες.

Την εξ αποστάσεως λειτουργία τους μέσω τηλεκπαίδευσης αρχίζουν σήμερα τα γυμνάσια και τα λύκεια όλης της χώρας.

Δεν έχει αλλάξει η απόφαση του υπουργείου Παιδείας σχετικά με την επαναλειτουργία των δομών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής. Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου που εξεδόθη την Πέμπτη, ξεκαθαρίζεται ότι τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα Ειδικά Σχολεία όλων των βαθμίδων θα λειτουργήσουν δια ζώσης την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου.

Το υπουργείο υπενθυμίζει επίσης ότι η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής των ειδικών. Σε χθεσινή του σύσκεψη αποφάσισαν να δώσουν το "πράσινο φως" για άνοιγμα των σχολείων και στις "κόκκινες" περιοχές.

Ήδη, έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος στα σχολεία, βάσει της οποίας, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα εν λόγω σχολεία θα αναλάβουν υπηρεσία, σήμερα Παρασκευή 8/1.