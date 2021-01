Κόσμος

Τραγωδία με σύγκρουση αεροσκαφών στον αέρα (εικόνες)

Πως συνέβη το μοιραίο δυστύχημα με το "τρακάρισμα" των δυο αεροπλάνων.

Τρεις άνθρωποι, δύο άνδρες και μια γυναίκα, που επέβαιναν σε αεροσκάφος τύπου Piper σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος τους συγκρούσθηκε κατά την απογείωση με αεροσκάφος τύπου Cessna, στην περιοχή του Λένινγκραντ.

Σύμφωνα με την αρμόδια εισαγγελία μεταφορών, ο πιλότος του αεροσκάφους Cessna, χωρίς επιβάτες, άρχισε την απογείωσή του από το αεροδρόμιο που βρίσκεται κοντά στο χωριό Γαστίλιτσα στις 13:38. (ώρα Μόσχας). Ένα λεπτό αργότερα, στις 13:39, απογειώθηκε το αεροσκάφος τύπου Piper στο οποίο επέβαιναν ο πιλότος και δύο επιβάτες. Τα δύο αεροσκάφη συγκρούσθηκαν στον αέρα στις 13:40, πάνω από τον διάδρομο απογείωσης.

Ο πιλότος του Piper έχασε τον έλεγχο και το αεροσκάφος συνετρίβη, ενώ ο πιλότος του Cessna κατάφερε να προσγειώσει το μονοκινητήριο αεροσκάφος το οποίο υπέστη ελαφρές ζημιές. Ο επιζήσας πιλότος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, η αιτία του αεροπορικού δυστυχήματος ενδέχεται να οφείλεται σε λάθος του πιλότου και σε τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος ήταν ιδιωτικό, ενώ εκείνη την ώρα στο αεροδρόμιο πραγματοποιούνταν εκπαιδευτικές πτήσεις.