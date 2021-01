Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο κατά του κορονοϊού: Στον “αέρα” το πρώτο σποτ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για τα ραντεβού. Δείτε το σποτ που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

To πρώτο σποτ για τη διαδικασία του εμβολιασμού στην Ελλάδα έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το σποτ ενημερώνει για τους τρεις τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να κλείσει ραντεβού. Σε πρώτη φάση θα εμβολιαστούν οι πολίτες άνω των 85 ετών.

Μετά τον εμβολιασμό των ατόμων άνω των 85 ετών, ακολουθούν και οι επόμενες ομάδες, όπως ορίζονται από την εθνική επιτροπή εμβολιασμών.