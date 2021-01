Υγεία - Περιβάλλον

Γαργαλιάνος: Κάτι θα ανοίξει τη Δευτέρα – Οι περιοχές που μας φοβίζουν

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής μιλά στον ΑΝΤ1 λίγο πριν τη συνεδρίαση που εν πολλοίς θα κρίνει το άνοιγμα των καταστημάτων τη Δευτέρα.

«Θα ανοίγουμε ένα-ένα βήμα προσεκτικά», σχολίασε ο καθηγητής Παναγιώτης Γαργαλιάνος για το άνοιγμα των καταστημάτων την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής που θα συνεδριάσει σε λίγες ώρες για να εισηγηθεί στην κυβέρνηση το επόμενο βήμα για τη σταδιακή άρση του lockdown, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι, «κάτι θα ανοίξει τη Δευτέρα» και τονίζοντας πως τώρα, περισσότερο από ποτέ, «θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να υπάρξει εισήγηση για άνοιγμα των υπόλοιπων βαθμίδων των σχολείων, την επόμενη εβδομάδα, απάντησε πως «κάθε φορά συζητάμε κάθε φορά και το παρόν και το επόμενο βήμα», σημειώνοντας πως αφενός δεν έχουμε ακόμα τα δεδομένα από τα Θεοφάνια, οπότε και σημειώθηκαν εικόνες συνωστισμού, αφετέρου «υπάρχουν περιοχές της Αττικής που μας φοβίζουν».

«Τα καταστήματα δεν μπορείς να τα ανοίγεις ανά περιοχή», απάντησε στο ενδεχόμενο να μην ανοίξουν τα καταστήματα στις «κόκκινες» περιοχές.

«Ενδιαφέρουσα», αλλά δύσκολα εφαρμόσιμη» χαρακτήρισε την πρόταση για απαγόρευση της μετακίνησης από δήμο σε δήμο, ενώ ερωτηθείς για το αν υπάρχει περίπτωση να αρθεί η απαγόρευση μετακίνησης από νομό σε νομό για εξαιρετικές περιπτώσεις, είπε ότι «δεν είδαμε μέχρι τώρα εξαιρετικές περιπτώσεις μετακίνησης σε άλλη περιφέρεια, αλλά ξαφνικά γίναμε όλοι ελαιοπαραγωγοί».