Αθλητικά

Εισαγγελική έρευνα μετά την καταγγελία της Μπεκατώρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έρευνα της εισαγγελίας, η παραίτηση από την Ομοσπονδία και οι νέες καταγγελίες από άλλες αθλήτριες.

Αυτεπάγγελτη έρευνα θα ξεκινήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών μετά τις δημόσιες καταγγελίες της Ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου κατά παράγοντα της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας, τον οποίο κατονόμασε ως δράστη σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη πριν από 23 χρόνια κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού της.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα με την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, στο πλαίσιο της οποίας θα κληθεί τη Δευτέρα ή την Τρίτη η Ολυμπιονίκης να καταθέσει όσα έχει ισχυριστεί, ανεξάρτητα αν η καταγγελλόμενη πράξη σε βάρος της κ. Μπεκατώρου έχει ήδη παραγραφεί.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η Σοφία Μπεκατώρου ενδέχεται να έχει αναφερθεί στη σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί από τον κατονομαζόμενο παράγοντα, όταν κατέθεσε στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί η Εισαγγελία υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Κωνσταντίνου Σιμιτζόγλου, η οποία εκκίνησε έπειτα από καταγγελίες του Ολυμπιονίκη Νίκου Κακλαμανάκη για κακοδιαχείριση στην Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας.

Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι ζήτησε και έλαβε την παραίτηση του καταγγελλόμενου. από το ΔΣ της ΕΙΟ, ενώ δηλώνει συγκλονισμένη «από την χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων στον Τύπο στις οποίες προχώρησε η αθλήτριά μας, Ολυμπιονίκης κυρία Σοφία Μπεκατώρου».

Παράλληλα, η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι «θα στηρίξει την αθλήτρια και θα σταθεί αρωγός της σε ό,τι χρειαστεί για την αποκάλυψη της αλήθειας σε κάθε αρμόδια αρχή».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας υπέβαλλε σήμερα την παραίτησή του, εκφράζοντας έτσι τη διαφωνία του με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Ομοσπονδία, ενώ μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κ.Παπαδημητρίου κάλεσε όσα παιδιά έχουν τυχόν παρόμοιες εμπειρίες με τη Σοφία Μπεκατώρου, να βγουν να μιλήσουν.

Η καταγγελία της Ολυμπιονίκη της ιστιοπλοΐας άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου», αφού ήδη δύο ακόμα αθλήτριες κατήγγειλαν σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τους.

Την ίδια ώρα, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων εκφράζουν σύσσωμοι την υποστήριξή τους στη Σοφία Μπεκατώρου, ενώ η Νέα Δημοκρατία διέγραψε τον καταγγελλόμενο από μέλος τοπικής οργάνωσής της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΌΜΗ: