“Λέανδρος”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για χιόνια και καταιγίδες

Το δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται. Που θα είναι έντονα τα φαινόμενα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ: "Από σήμερα το βράδυ Κυριακή (17-01-2021) προβλέπεται νέα επιδείνωση του καιρού, η οποία θα επηρεάσει από τα νοτιοδυτικά έως αύριο Δευτέρα (18-01-2021) τη νότια κυρίως χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά:

1. ΤΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ

Στα νησιά του Ιονίου από την Κεφαλονιά και νοτιότερα και τη δυτική Πελοπόννησο και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (ενδεικτικά 300 μέτρα) τη Δευτέρα μέχρι τις απογευματινές ώρες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα πυκνές τις πρωινές ώρες. Στη Χαλκιδική, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και σε πεδινές περιοχές, από σήμερα Κυριακή μέχρι αργά το απόγευμα της Δευτέρας, κατά διαστήματα πυκνές κυρίως στη Χαλκιδική. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία), τις Σποράδες και σε πεδινές περιοχές, καθώς και στα ορεινά και ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης. Οι χιονοπτώσεις θα είναι τοπικά πυκνές μέχρι αργά το απόγευμα της Δευτέρας και βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Από το μεσημέρι στα ορεινά των Δωδεκανήσων.

2. ΤΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

Στα νησιά του Ιονίου από την Κεφαλονιά και νοτιότερα και τις παραθαλάσσιες περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου από τη νύχτα της Κυριακής μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Στην περιοχή των Κυθήρων και της νότιας Πελοποννήσου από τις πρώτες πρωινές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας. Στις Κυκλάδες (κυρίως δυτικές και νότιες) και κυρίως στην Κρήτη από τις πρωινές μέχρι τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας. Στις νοτιότερες περιοχές των Δωδεκανήσων (Κάσο, Κάρπαθο) και πιθανώς την περιοχή του Καστελλόριζου, από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα της Δευτέρας.

3. ΤΟΥΣ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ

Ανατολικών διευθύνσεων εντάσεως 7 έως 8 μποφόρ, που θα επικρατήσουν στα νότια πελάγη τη Δευτέρα.

4. ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟ ΠΑΓΕΤΟ

ο οποίος θα διατηρηθεί μέχρι και την Τρίτη (19-01-2021) στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κατά τις βραδινές και τις πρωινές ώρες. Επιπλέον, σε περιοχές της Μακεδονίας την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα είναι κατά τόπους ολικός".

Προβλήματα, κλειστοί δρόμοι και κλειστά σχολεία

Πάντως, εκτός απο τις όμορφες εικόνες με τα λευκά τοπία και την ευκαιρία για χιονοπόλεμο σε αρκετούς τολμηρούς, η κακοκαιρία "Λέανδρος" που συνεχίζεται την Κυριακή με έντονα φαινόμενα κατά τόπους, έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα στην κυκλοφοροία των οχημάτων και όχι μόνο.

Ήδη, απο το πρωί της Κυριακής, άρχισαν ανακοινώσεις απο Δήμους ότι σχολεία στα όρια τους θα μεινουν κλειστά την Δευτέρα, λόγω του παγετού και των προβλημάτων που δημιουργεί στις μετακινήσεις οχημάτων και πεζών, απειλώντας την ασφάλεια τους.

χωρίς ηλεκτρικό και νερό, λόγω της επέλασης του χιονιά στην περιοχή. Πολλά χωριά της βόρειας Ελλάδας, όπως ο Αρχάγγελος στην Αριδαία έχουν μείνει απο το Σάββατο

Επίσης, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων απο την κακοκαιρία "Λέανδρος" που έχει αφήσει έντονα αποτυπώματα σε πολλές περιοχές της χώρας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής.