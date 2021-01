Κοινωνία

Ξυλοδαρμός σταθμάρχη: Tο βίντεο που τους πρόδωσε

Οδηγίες για να κρυφτούν οι δύο ανήλικοι, έδινε στην μητέρα τους ο Ειδικός Φρουρός. Τι ισχυρίζονται οι ανήλικοι.

"Μην κάνουν το αστείο και κουνήσουν απ’ το σπίτι αν δεν μιλήσεις με τον δικηγόρο. Ούτε τι να σου πω, να πετάξουν τα σκουπίδια". Με αυτά τα λόγια είχε προειδοποιήσει ο 26χρονος Ειδικός Φρουρός που κατηγορείται για υπόθαλψη και παράβαση καθήκοντος, την μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών που ξυλοκόπησαν τον σταθμάρχη στο Μετρό της Ομόνοιας.



Οι συνομιλίες του με την οικογένεια και μια ύποπτη επίσκεψη του στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών ήταν αυτές που "πρόδωσαν" τον αστυνομικό που τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Μέσω Facebook εντόπισαν τους δύο δράστες οι αρχές, δύο αδέρφια ηλικίας 17 και 15 ετών από το Περιστέρι, που συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής και θα παραμείνουν κρατούμενοι μέχρι την Τρίτη.

Οδηγίες για να κρυφτούν οι ανήλικοι

Οδηγίες για να κρυφτούν οι δύο ανήλικοι, έδινε στην μητέρα τους μέσω τηλεφώνου ο Ειδικός Φρουρός, ο οποίος έκανε ακόμα και έλεγχο αριθμών κυκλοφορίας αυτοκινήτων για να σιγουρευτεί ότι η αστυνομία δεν παρακολουθεί την οικογένεια. Τις συνομιλίες κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ., ενώ για να μπορέσει να γίνει άρση τηλεφωνικού απορρήτου, οι αρχές απέδωσαν την κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας στα δύο αδέρφια.



Έτσι άρχισαν να παρακολουθούν το τηλέφωνο της μητέρας τους, φτάνοντας στον αστυνομικό. "Λοιπόν, άκου να δεις, αυτή την ψάχνουν όλοι γιατί είναι βαρβάτη σύλληψη" αναφέρει σε μια συνομιλία προς την μητέρα ο 26χρονος, προειδοποιώντας την να μην βγουν από το σπίτι τα παιδιάς της "για να μην πέσουν σε κανένα μ........ ασφαλίτη και πως φέρονται βλέπεις γιατί ακούνε για οπαδικά. Είδες τι είπαν τώρα στην τηλεόραση μόλις".





Οι ισχυρισμοί του δικηγόρου

Σε μια άλλη επικοινωνία η γυναίκα διαβάζει τον αριθμό από την πινακίδα αυτοκινήτου που βρισκόταν έξω από το σπίτι της στον Ειδικό φρουρό. Εκείνος απαντάει, "τώρα δουλεύει η αλλαγή μου. Έχω ρεπό εγώ. Θα πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω". Στη συνέχεια όταν η μητέρα των συλληφθέντων του αναφέρει ότι μέσα στο όχημα ήταν ένα άτομο, εκείνος της λέει χαρακτηριστικά: "Ε δεν είναι ασφάλεια. Δεν υπάρχει υπηρεσία με ένα άτομο". Ο 26χρονος μάλιστα δεν δίστασε να πάει στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, υποστηρίζοντας ότι είναι γείτονάς της οικογένειας, για να ρωτήσει για ποιο λόγο έχουν συλληφθεί.

Γνωρίζοντας οι αστυνομικοί πως πρόκειται για τον αστυνομικό που μιλούσε με τη μητέρα, συνέλαβαν και τον ίδιο. Ο Ειδικός Φρουρός "αρνείται τις κατηγορίες για υπόθαλψη και παράβαση καθήκοντος" δηλώνει στον Ελεύθερο Τύπο, ο δικηγόρος του Κωνσταντίνος Γιαννελάκης. Ο 26χρονος τέθηκε σε διαθεσιμότητα με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ διατάχθηκε σε βάρος του Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Τι ισχυρίζονται οι ανήλικοι

"Κατεβάστε τα πόδια σας ρε, έτσι κάνετε στο σπίτι σας; Εμείς του απαντήσαμε: Ναι έτσι κάνουμε. Μετά με χτύπησε και τότε ο μικρός μου αδερφός αντέδρασε και ξεκίνησε ο καυγάς". Με αυτά τα λόγια και κατηγορώντας τον σταθμάρχη για χειροδικία, φέρεται να δικαιολόγησε την πράξη του μιλώντας στους αστυνομικούς ο ένας από τους δύο ανήλικους δράστες. "Ήθελαν να παραδοθούν, αλλά δεν πρόλαβαν", δήλωσε ο δικηγόρος τους Κωνσταντίνος Δημόπουλος. Οι αστυνομικοί που είχαν καθαρά τα πρόσωπα τους από τις κάμερες ασφαλείας του Μετρό, κατάφεραν να τους εντοπίσουν μέσα από λίστα υπόπτων από τις φωτογραφίες προφίλ του Facebook. Μετά από έρευνα στο σπίτι τους στο Περιστέρι, βρέθηκαν τα ρούχα που φορούσαν κατά την επίθεση. Σε βάρος των δύο ανήλικων αδερφών έχει σχηματιστεί δικογραφία με τις κατηγορίες της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και της απείθειας σε βαθμό κακουργήματος. Οδηγήθηκαν το Σάββατο ενώπιον του ανακριτή μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.



Σύμφωνα με τον σταθμάρχη, αφορμή για την επίθεση ήταν η παρατήρηση που έκανε στους δύο ανήλικους, που δεν φορούσαν μάσκα.: "Λέω στον ένα "βρε παλικάρι, έτσι κάθεσαι στο σπίτι σου και χωρίς μάσκα και βάζεις τα πόδια σου στο κάθισμα;”. Γυρνάει τότε και μου απαντάει: "εγώ έτσι κάθομαι στο σπίτι μου”. Του είπα κι εγώ "ωραίο σπίτι”. Σηκώθηκε ο μεγαλύτερος και μου είπε: "Τι είπες στον αδελφό μου”", περιέγραψε στον Αντ1 χαρακτηριστικά ο 53χρονος, που από τα χτυπήματα, έχει τρεις ραγισμένους σπονδύλους και κατάγματα στη μύτη και την κάτω γνάθο.

Πηγή: thetoc.gr