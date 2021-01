Κοινωνία

Πρύτανης ΑΠΘ στον ΑΝΤ1 για παρενοχλήσεις: Μιλήστε, μην φοβηθεί κανένας

Για την πορεία της υπόθεσης για την οποία προσέφυγε στη Δικαιοσύνη μίλησε ο Ν. Παπαϊωάννου, καλώντας πρώην και νυν φοιτητές να καταγγείλουν ανάλογα περιστατικά.

Για την προσφυγή του στην Εισαγγελία, μετά από πλήθος καταγγελιών εκ μέρους πρώην φοιτητριών του ΑΠΘ μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρύτανης Νίκος Παπαϊωάννου.

Κίνητρο για την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, ήταν ο «ορυμαγδός» καταγγελιών, όπως τις χαρακτήρισε, που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο σε γκρουπ στα social media. Εκεί και μετά την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου, που έδωσε το έναυσμα σε πολλές γυναίκες να μοιραστούν ή να καταγγείλουν τη δική τους εμπειρία, πρώην φοιτήτριες της Φιλοσοφικής αρχικά κι έπειτα της Γεωλογίας, κατήγγειλαν καθηγητές τους για σεξουαλική παρενόχληση.

«Από τη στιγμή όμως που δεν υπήρχε επώνυμη καταγγελία, πήγα στον εισαγγελέα», εξήγησε ο Πρύτανης, καθώς η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι και ο μόνος τρόπος να γίνει έρευνα.

Μάλιστα, ο Ν.Παπαϊωάννου, είπε ότι μία από τις κυρίες επικοινώνησε μαζί του και σήμερα θα συναντηθούν, προτού κάνει επώνυμα την καταγγελία της.

«Για να προχωρήσει η καταγγελία για τον καθηγητή της Γεωλογίας θα πρέπει να υπάρξει επώνυμη καταγγελία», εξήγησε αναφερόμενος στην πρώην φοιτήτρια που κατήγγειλε παρενόχληση από τον καθηγητή της, σε βαθμό που την εμπόδιζε να πάρει πτυχίο.

«Στην περίπτωση της Φιλοσοφικής, έγινε ΕΔΕ όμως επειδή δεν ήταν επώνυμη καταγγελία, δεν προχώρησε», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο πρύτανης κάλεσε όλους τους πρώην και νυν φοιτητές σε δύο πράγματα:

Πρώτον: όποιος θέλει να συμβάλλει στην έρευνα, είμαστε ανοιχτοί

Δεύτερον: να μη φοβηθεί κανείς. Υπάρχει δίχτυ ασφαλείας στο ΑΠΘ

Και καταλήγοντας κάλεσε την Πολιτεία να «δει το νόμο για το πώς παραγράφονται αυτά τα αδικήματα».