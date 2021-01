Κοινωνία

Ξυλοδαρμός σταθμάρχη: Στον ανακριτή οι δυο ανήλικοι

Τι ισχυρίζονται τα δυο αγόρια για το περιστατικό. Κατηγορούμενος είναι και ένας ειδικός φρουρός. Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό.

Τη δική τους εκδοχή για όσα έγιναν στον σταθμό της Ομόνοιας πριν μία εβδομάδα θα δώσουν σήμερα στον ανακριτή Ανηλίκων οι δύο αδελφοί που κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος για τον ξυλοδαρμό σταθμάρχη της ΣΤΑΣΥ, ενώ ένα νέο βίντεο - ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας.

Οι ανήλικοι θα βρεθούν ενώπιον του δικαστικού λειτουργού προκειμένου να αντικρούσουν την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος του σταθμάρχη και να δώσουν εξήγηση και για την απείθεια που τους καταλογίζεται επειδή αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν.

Σύμφωνα με όσα έχει ισχυριστεί η υπεράσπιση των δύο αγοριών, αλλά και όπως φαίνεται να προκύπτει από δημόσιες δηλώσεις της μητέρας τους, οι κατηγορούμενοι δηλώνουν μετάνοια για τις πράξεις τους ωστόσο επικαλούνται προκλητική συμπεριφορά του θύματος, το οποίο φέρεται να εκκίνησε τον διαπληκτισμό μαζί τους χωρίς να δηλώσει την ιδιότητα του, με αφορμή την μη χρήση μάσκας από τους δύο μαθητές. Η υπερασπιστική γραμμή των δύο αγοριών είναι ότι δέχθηκαν ισχυρή πρόκληση από τον σταθμάρχη, ο οποίος τους μίλησε προσβλητικά και τρομοκρατήθηκαν από την επιμονή του όταν βρέθηκαν και οι τρεις εκτός συρμού στην αποβάθρα του σταθμού της Ομόνοιας.

Στη διάθεση του ανακριτή είναι όλο το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί για την υπόθεση, το οποίο και θα αξιολογηθεί ποινικά καθώς αποτυπώνει τις κινήσεις και τις πράξεις ενός εκάστου εμπλεκόμενου στον χώρο του συμβάντος.

Στην υπόθεση είναι κατηγορούμενος και ειδικός φρουρός που φέρεται να βρισκόταν σε συνεννοήσεις με την μητέρα των δύο αγοριών το κρίσιμο διάστημα μετά το περιστατικό παρέχοντας συμβουλές, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία.

Σύμφωνα με τον νόμο, για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης δεν προβλέπεται προσωρινή κράτηση, εφόσον ο δράστης έχει "καθαρό μητρώο" και δεν έχει καταδίκες για ανάλογα αδικήματα.





Βίντεο: kathimerini.gr