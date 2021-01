Life

Βίκυ Διαμαντοπούλου: Η “Σοφούλα” από τις “Άγριες Μέλισσες” αποκαλύπτεται (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς πήρε τον ρόλο αλλά και πώς αντιδράει κάθε φορά που κρατάει στα χέρια της τα σενάρια. Τι είπε για τα παιδικά της χρόνια και για άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής.