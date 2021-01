Αθλητικά

Σοφία Μπεκατώρου: H επιστολή Ολυμπιονικών προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας (εικόνες)

Στην επιστολή γίνεται ονομαστική καταγγελία για την υπόθεση του βιασμού της. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Νίκος Κακλαμανάκης. Νέα παραίτηση στην ΕΙΟ.

H Σοφία Μπεκατώρου έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή που απέστειλαν οι Έλληνες Ολυμπιονίκες προς τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας, Κουάν Χάι Λι.

Μέσω της επιστολής γίνεται αναλυτική ενημέρωση για την υπόθεση της Σοφίας Μπεκατώρου και των καταγγελιών του Νίκου Κακλαμανάκη. Παράλληλα, οι Έλληνες Ολυμπιονίκες ζητούν να οριστεί προσωρινό διοικητικό όργανο που θα οδηγήσει σε εκλογές την ΕΙΟ στις 14 Μαρτίου.

Την επιστολή υπογράφουν -μεταξύ άλλων- η Σοφία Μπεκατώρου, η Αμαλία Τσουλφά, ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο Ανδρέας Κοσματόπουλος, ο Παναγιώτης Μάντης, ο Παύλος Καγιαλής, ο Βύρων Κοκκαλάνης, η Βιργινία Κραβαριώτη, η Βασιλεία Καραχάλιου και ο Γιάννης Μιτάκης.

Για τα όσα συμβαίνουν μέσα στην Ομοσπονδία μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Ολυμπιονίκης Νίκος Κακλαμανάκης. «Γιατί τώρα; Γιατί ποτέ μέχρι τώρα δεν υπήρχε εύφορο έδαφος», είπε, μεταξύ άλλων, απαντώντας στο «γιατί» έγινε τώρα η καταγγελία από τη Σοφία Μπεκατώρου, εξηγώντας ότι, μέχρι πρότινος συσπειρώνονταν η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία με την Πολιτική.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε και η ψυχαναλύτρια της Σοφίας Μπεκατώρου, Κατερίνα Μαλίχιν. Απαντώντας στο ερώτημα «γιατί δεν μίλησε πιο νωρίς», που ακούγεται από πολύ κόσμο για τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου μετά από 23 χρόνια, η κ. Μαλίχιν το χαρακτήρισε "σαθρό" το ερώτημα, τονίζοντας ότι είναι ένα ερώτημα που ρίχνει την ευθύνη στο θύμα. Αναφερόμενη στην Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία είπε πως «μιλάμε για ένα πατριαρχικό περιβάλλον μέσα στο οποίο έχει συμβεί η κακοποίηση και μέσα σε κλίμα απειλής». Η Σοφία Μπεκατώρου «ζούσε υπό την απειλή «θα σκοτώσουμε το όνειρό σου»», τόνισε η κ. Μαλίχιν.

Η επιστολή των Ελλήνωνν Ολυμπιονικών:

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας #olympicvalues #worldsailing #hellenicolympiccommittee... Δημοσιεύτηκε από Sofia Bekatorou στις Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021



Νέα παραίτηση στην ΕΙΟ

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΕΙΟ, ο αντιπρόεδρος Βορείου Ελλάδος, Θανάσης Πατητάρος υπέβαλλε την παραίτηση του από το συμβούλιο.

Αυτή είναι η τέταρτη παραίτηση μέλους του ΔΣ, μετά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις της Σοφίας Μπεκατώρου, ενώ έχει παραιτηθεί και σύσσωμη η επιτροπή ανοιχτής θαλάσσης.



Ο εκπρόσωπος του ιστορικού Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Θεσσαλονίκης στην ομοσπονδία έστειλε την επιστολή αργά το βράδυ της Πέμπτης (21.01.2021) στην ΕΙΟ στην οποία αναφέρει: «Παρακαλώ όπως δεχτείτε την παραίτηση μου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας όπου κατέχω της θέση του αντιπρόεδρου Βορείου Ελλάδας».

Παρέμβαση Ρουβίκωνα στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

Με αφορμή την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου, η αναρχική συλλογηκότητα Ρουβίκωνας προέβη σε παρέμβαση, με συνθήματα γραμμένα με σπρέι, έξω από το κτίριο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Τα μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα στον τοίχο του κτιρίου όπου εδρεύει η Ομοσπονδία και εξέδωσαν μία πολύ σκληρή ανακοίνωση αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι "το καθεστώς της ντροπής και της σιωπής για τα θύματα κάποια στιγμή θα σπάσει".