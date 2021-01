Κόσμος

“Κόβουν την ανάσα” οι εικόνες από την Αίτνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η δραστηριότητα του μεγαλύτερου ενεργού ηφαιστείου στην Ευρώπη.

Συνεχίζει να πετάει βράχους και λάβα η Αίτνα, το ηφαίστειο που εξερράγη πριν από λίγες μέρες.

Η Αϊτνα, το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, όταν εκρήγνυται η δραστηριότητά του, κρατά για μέρες. Τα τελευταία δύο χρόνια, μάλιστα, είναι σε σχεδόν μόνιμη δραστηριότητα.

Όπως εξήγησε ηφαιστειολόγος στο Associated Press, η ποικιλία έγκειται στη δύναμη της κάθε έκρηξης, αλλά και στη χρονική της διάρκεια, δίνοντας το παράδειγμα ότι, μπορεί η έντονη έκρηξη να διαρκέσει ακόμα και μέχρι τέσσερις ώρες.

Η Αίτνα έχει τρεις κρατήρες, τον κεντρικό, το βορειοανατολικό και τον νοτιοανατολικό, με τον τελευταίο να είναι αυτός που είναι τώρα ενεργός. Όπως εξήγησε δε ο ίδιος ηφαιστειολόγος, οι πρόσφατες αλλαγές στη δομή του ηφαιστείου, έκαναν ορατό και αυτόν τον κρατήρα.

Όπως συμπλήρωσε, αφού περάσει η φάση της εκτόξευσης λάβας, είναι πλέον ορατό το εσωτερικό της γης, κάτι που χαρακτήρισε «φανταστικό».

Αν και προηγούμενες εκρήξεις έχουν προκαλέσει προβλήματα σε πόλεις και χωριά της περιοχής, αυτήν τη φορά, η λάβα πηγαίνει σε «νεκρή» κοιλάδα, χωρίς να απειλεί τον ντόπιο πληθυσμό.