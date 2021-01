Κόσμος

Ρωσία: οι Αρχές συνέλαβαν τη γυναίκα του Ναβάλνι

Εκατοντάδες πολίτες συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων υπέρ του επικριτή του Πούτιν.

Η ρωσική αστυνομία προφυλάκισε σήμερα τη Γιούλια Ναβάλναγια, σύζυγο του φυλακισμένου επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, σε μία διαδήλωση στη Μόσχα, όπως έγραψε η ίδια στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, ενώ βρίσκονταν μέσα σε ένα όχημα της αστυνομίας.

Η αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι οι διαδηλώσεις υπέρ του Ναβάλνι στη Μόσχα, αλλά και σε δεκάδες άλλες ρωσικές πόλεις είναι παράνομες και έχει προφυλακίσει εκατοντάδες διαδηλωτές.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές φέρονται να έχουν προφυλακίσει 863 ανθρώπους σε διαδηλώσεις υποστήριξης του Ναβάλνι που έγιναν σε όλη τη ρωσική επικράτεια, σύμφωνα με το OVD Info.