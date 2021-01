Πολιτική

Σήφης Βαλυράκης: τα μηνύματα των πολιτικών για τον θάνατό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη για την ξαφνική απώλεια του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Πώς να τον αποχαιρετούν συνάδελφοι, φίλοι και πολιτικοί αντίπαλοι.

Σοκ έχει προκαλέσει η ξαφνική απώλεια του πρώην υπουργού, Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας ώρες μετά την αναζήτησή του από τις Αρχές.

Υπήρξε πνεύμα ανήσυχο, άνθρωπος ελευθερόφρων, πάντα παρών στους μεγάλους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας από τα χρόνια της δικτατορίας και μετά. Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής από το 1974.

Συνάδελφοί του, φίλοι του και πολιτικοί του αντίπαλοι εκφράζουν τη θλίψη τους για τον απροσδόκητο χαμό του με μηνύματά τους στο διαδίκτυο.

Τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη εξέφρασε, με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. "Ο Σήφης Βαλυράκης υπήρξε ένας γενναίος και ακέραιος δημοκράτης. Ατρόμητος αντιστασιακός στη δικτατορία και ανιδιοτελής βουλευτής και υπουργός στη Δημοκρατία. Πολιτικός αντίπαλος, αλλά ποτέ εχθρός. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην αγαπημένη του Μίνα και στους δικούς του ανθρώπους" αναφέρει στο μήνυμά του.

Δήλωση για την απώλεια του Σήφη Βαλυράκη έκανε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter. "Με βαθιά θλίψη για τον απροσδόκητο χαμό ενός αγωνιστή και προσωπικού μου φίλου, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη γυναίκα του Μίνα και στους οικείους του. Ο Σήφης ήταν ιδεολόγος κι έντιμος πολιτικός, με πίστη στην πατρίδα και στις δυνάμεις της" αναφέρει ο κ. Σαμαράς.

Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη ανήρτησε στο twitter ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. «Ο Σήφης Βαλυράκης ήταν ένας ευπρεπής και δυναμικός άνθρωπος. Υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση τη δημοκρατία και την παράταξή του. Δυστυχώς έφυγε αδόκητα στη θάλασσα που αγαπούσε. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στην αγαπημένη του Μίνα» σημειώνει στο μήνυμά του.

"Η ξαφνική απώλεια του συντρόφου και φίλου Σήφη Βαλυράκη, μας γεμίζει θλίψη" σημειώνει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά σε δήλωσή της για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη και υπογραμμίζει: "Πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη δημοκρατία και την προοδευτική παράταξη. Μαχητής μέσα απο το ΠΑΚ στον αγώνα κατά της Χούντας. Συνοδοιπόρος του Ανδρέα Παπανδρέου στη μεγάλη πορεία του ΠΑΣΟΚ που οδήγησε στη μεγάλη νίκη του 1981. Από όπου και αν υπηρέτησε τη χώρα και την προοδευτική παράταξη , βουλευτής και υπουργός, διακρίθηκε για το ήθος του , την εργατικότητα του, την αφοσίωση στους στόχους της παράταξης και το χρέος στην πατρίδα". Η κ. Γεννηματά εκφράζει "ειλικρινή συλληπητηρια στην οικογένεια του".

Τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη εκφράζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου. «Μεγάλη η θλίψη μας από την αδόκητη απώλεια του πολύ καλού φίλου, αγωνιστή της Δημοκρατίας Σήφη Βαλυράκη. Οι αγώνες του για την ανατροπή της χούντας και η συμβολή του στο μεγάλο έργο της Αλλαγής της χώρας, αποτελούν παρακαταθήκη για όλους μας. Καλό σου ταξίδι, Σήφη», δηλώνει ο κ. Παπανδρέου.