Πολιτική

Σήφης Βαλυράκης: οι εκτιμήσεις για τον θάνατό του και η... παράλειψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πρώτα στοιχεία που ερευνά το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γιατί η μηχανή του σκάφους ήταν αναμμένη. Τι αναφέρει το Λιμενικό. Το "αντίο" των πολιτικών.

Θλίψη στον πολιτικό κόσμο της χώρας σκόρπισε η είδηση του θανάτου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη.

Ο 78χρονος πολιτικός βρέθηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όπου είχε βγει χθες με το φουσκωτό του. Εντοπίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, βαριά τραυματισμένος από προπέλα στο πρόσωπο.

"Φως" στα αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή, στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία που φαίνεται ότι συνέλλεξε ο ιατροδικαστής, το πρωί της Δευτέρας, δείχνουν ότι ο θάνατος του επήλθε από χτύπημα στο κεφάλι πιθανότατα από την προπέλα του σκάφους του, την ώρα που έπεσε στο νερό. Παράλληλα, είχε ακρωτηριαστεί δάχτυλο του αριστερού χεριού του.

Στο "μικροσκόπιο" των ερευνών βρίσκεται και μια παράλειψη του 78χρονου πολιτικού, που ήταν δεινός κολυμβητής αλλά και ψαροντουφεκάς. Ο ίδιος, δύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε περασμένο στο χέρι του το βραχιολάκι που αποσυνδέει τη μηχανή σε περίπτωση που ο χειριστής απομακρυνθεί από το σκάφος ή πέσει στη θάλασσα. Γι αυτό και η μηχανή του σκάφους, όταν εντοπίστηκε, ήταν αναμμένη, γεγονός που φανερώνει ότι κάτι δεν πήγε καλά.

Ο εφιάλτης ξεκίνησε όταν η σύζυγός του ενημέρωσε τις Αρχές ότι έχασε τα ίχνη του. Ο πρώην υπουργός είχε φύγει από το σπίτι του από το μεσημέρι και έως το απόγευμα δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Μετά από περίπου δύο ώρες ερευνών εντοπίστηκε το φουσκωτό του με τη μηχανή σε λειτουργία κοντά στο “Νησί των Ονείρων”. Η σορός του Σήφη Βαλυράκη βρέθηκε περίπου ένα μίλι μακριά. Προανάκριση διενεργείται από το Β' Λιμενικό Τμήμα Ερέτριας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας.

Συνάδελφοί του, φίλοι του και πολιτικοί του αντίπαλοι εκφράζουν τη θλίψη τους για τον απροσδόκητο χαμό του με μηνύματά τους στο διαδίκτυο. Ιδεαλιστή, ανιδιοτελή, θαρραλέο, πεισματάρη, παθιασμένο με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπέροχο, χαρακτηρίζει τον Σήφη Βαλυράκη σε συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατό του ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Με μια συγκινητική δήλωση αποχαιρετά τον σύντροφο και φίλο του Σήφη Βαλυράκη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Εύβοια σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως έχει «θυμώσει» μαζί του γιατί «έφυγε από την ζωή πιο γρήγορα από μένα».

Ο Σήφης Βαλυράκης επί σειρά ετών διετέλεσε υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Πλούσια η δράση του στα χρόνια της επταετίας της χούντας των συνταγματαρχών οπότε εντάχθηκε στην αντίσταση και στο παρακλάδι του ΠΑΚ. Συνελήφθη, βασανίστηκε, κατάφερε κι απέδρασε από τις φυλακές της Κέρκυρας από όπου κολυμπώντας έφτασε απέναντι στη γειτονική Αλβανία και αναζήτησε εκεί καταφύγιο.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

"Ενημερώθηκαν, απογευματινές ώρες χθες, οι Λιμενικές Αρχ?ς Χαλκίδας, Ερέτριας και Αλιβερίου για περιστατικό αγνοούμενου 77χρονου ημεδαπού, στη θαλάσσια περιοχή Ερέτριας, ο οποίος είχε αποπλεύσει με μικρό φουσκωτό σκάφος από το λιμένα Ερέτριας.

Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησαν έρευνες στην εν λόγω περιοχή από δύο (02) περιπολικά σκάφη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., επτά (07) Α/Κ σκάφη, ομάδα Μ.Υ.Α. Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύο (02) ιδιώτες δύτες, ένα (01) ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο, δύο (02) εθελοντικές ομάδες, τρία (03) περιπολικά οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς, καθώς και ένα (01) ελικόπτερο Π.Ν..

Αρχικά, εντοπίστηκε από Ε/Π-Α/Κ σκάφος το εν λόγω φουσκωτό σκάφος, σε βραχώδη ακτή της νησίδας ''ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ'', ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε ο 77χρονος από ιδιώτη στην ανατολική ακτή ''ΠΕΖΟΝΗΣΙΟΥ'' Ερέτριας και ανασύρθηκε, χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Β' Λιμενικό Τμήμα Ερέτριας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής".